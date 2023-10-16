Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Redam Omelan Istri ala Hotman Paris, Penuhi Isi Rekeningnya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |23:30 WIB
Tips Redam Omelan Istri ala Hotman Paris, Penuhi Isi Rekeningnya
Tips rumah tangga ala Hotman Paris, (Foto: MPI/Melati)
A
A
A

OMELAN seorang istri memang tak jarang membuat para suami geleng-geleng kepala dan mengelus dada. Meski memang, hal seperti ini merupakan hal yang normal dalam kehidupan berumah tangga. Terlepas dari seberapa harmonis hubungan Anda, konflik kecil dan omelan kadang kerap tak terhindarkan.

Suami diomeli oleh istri ini pun, tak luput juga dialami oleh pengacara kondang Tanah Air, Hotman Paris Hutapea. Lewat akun TikToknya @drhotmanparisofficial yang diunggah ulang di akun Twitter, @mediocrickey, pengacara flamboyan satu ini curhat setelah kena omel dari sang istri akibat pulang dini hari.

“Lu tau gak? Gue baru diberondong sama istri, dimarahin ‘kenapa pulang jam 3 pagi?’ emang bener gue pulang jam 3 pagi,” ujar Hotman dalam video berdurasi 1 menit 56 detik tersebut, dikutip Senin (16/10/2023)

Sekian puluh tahun menikah dengan sang istri, Hotman mengaku ia sebagai suami sudah punya trik khusus untuk meredam amarah dan omelan sang istri kepadanya.

 BACA JUGA:

Nah, banyak tanya para suami gimana nih cara ngatasi istri yang ngomel? Kamu jangan lawan. Jika istri marah-marah, kau candain lama-lama juga dingin,” kata Hotman lagi.

Halaman:
1 2 3
      
