HOME WOMEN LIFE

Tanggal 17 Oktober Hari Apa? Dua Momen yang Harus Diketahui

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |15:05 WIB
Tanggal 17 Oktober Hari Apa? Dua Momen yang Harus Diketahui
Ilustrasi 17 Oktober 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 17 Oktober hari apa? Peringatan Hari Trauma Sedunia dan Hari Pengetasan Kemiskinan Internasional.

Dua peringatan itu memang bukan spesial seperti Lebaran, Natal atau libur nasional. Namun, peringatan itu sangat penting untuk diingat karena termasuk ke dalam kemanusiaan.

Hari Trauma Sedunia

Hari ini pertama kali diperingati di New Delhi, India pada 2011. Pasalnya, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas sangat tinggi.

Melansir National Today, diperkirakan lebih dari 400 orang kehilangan nyawa setiap hari karenanya. Terlebih adanya dampak berupa trauma yang dialami sebagian orang.

1 2
      
Telusuri berita women lainnya
