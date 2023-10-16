Mengenal Kepribadian Shio Naga, Shio Pemilik Tahun 2024

TAHUN 2024 yang siap disambut kurang lebih hanya dalam waktu dua bulan lagi, akan hadir sebagai tahun Naga. Ya, tahun 2024 dalam kalender Chinese Horoscope adalah Year of Dragon.

Orang-orang yang lahir di tahun 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 dan juga baru lahir pada 2024 adalah pemilik shio Naga. Lantas apa saja ciri-ciri dan kepribadian orang yang lahir di tahun Naga?

Mengutip China Highlights, Senin (16/10/2023) pemilik shio Naga alias orang yang lahir di tahun Naga sering dianggap sebagai individu yang percaya diri, ambisius, dan suka bertualang. Benar-benar representasi hewan Naga yang punay kekuatan besar dan aura mendominasi. Mengingat Naga dikaitkan dengan elemen Api, yang diyakini melambangkan energi, kreativitas, dan transformasi.

BACA JUGA:

Para pemilik shio Naga juga dikenal bersemangat, berkemauan keras, dan memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat baik. Naga adalah tanda hewan kelima dalam zodiak China. Hewan Naga sendiri, dalam kultur masyarakat China adalah hewan yang sangat dihormati dan dipuja serta sering dikaitkan dengan seorang pemimpin, kekuasaan, dan otoritas.

BACA JUGA: