Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Kepribadian Shio Naga, Shio Pemilik Tahun 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |09:30 WIB
Mengenal Kepribadian Shio Naga, Shio Pemilik Tahun 2024
Shio Naga, (Foto: ChinaTravel)
A
A
A

TAHUN 2024 yang siap disambut kurang lebih hanya dalam waktu dua bulan lagi, akan hadir sebagai tahun Naga. Ya, tahun 2024 dalam kalender Chinese Horoscope adalah Year of Dragon.

Orang-orang yang lahir di tahun 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 dan juga baru lahir pada 2024 adalah pemilik shio Naga. Lantas apa saja ciri-ciri dan kepribadian orang yang lahir di tahun Naga?

Mengutip China Highlights, Senin (16/10/2023) pemilik shio Naga alias orang yang lahir di tahun Naga sering dianggap sebagai individu yang percaya diri, ambisius, dan suka bertualang. Benar-benar representasi hewan Naga yang punay kekuatan besar dan aura mendominasi. Mengingat Naga dikaitkan dengan elemen Api, yang diyakini melambangkan energi, kreativitas, dan transformasi.

 BACA JUGA:

Para pemilik shio Naga juga dikenal bersemangat, berkemauan keras, dan memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat baik. Naga adalah tanda hewan kelima dalam zodiak China. Hewan Naga sendiri, dalam kultur masyarakat China adalah hewan yang sangat dihormati dan dipuja serta sering dikaitkan dengan seorang pemimpin, kekuasaan, dan otoritas.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/612/3001047/menilik-karakter-pemilik-shio-anjing-seperti-shin-tae-yong-h6xp6TuePs.jpg
Menilik Karakter Pemilik Shio Anjing seperti Shin Tae Yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/612/2965990/ini-warna-keberuntungan-12-shio-untuk-imlek-2024-9HO0ctCbCl.jpg
Ini Warna Keberuntungan 12 Shio untuk Imlek 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/612/2963675/sambut-imlek-3-shio-ini-bakal-alami-tahun-yang-sulit-Sdxuyu7ZnF.jpg
Sambut Imlek, 3 Shio Ini Bakal Alami Tahun yang Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/612/2948810/7-pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-kuda-tuXxFXZlVu.jpg
7 Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/612/2947044/daftar-pasangan-yang-cocok-untuk-shio-babi-G9QlFewsGk.jpg
Daftar Pasangan yang Cocok untuk Shio Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/612/2944379/pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-tikus-LTtnD53g4f.jpg
Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Tikus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement