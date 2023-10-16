Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jessica Mila Alami Pecah Pembuluh Darah karena Mual di Hamil Muda, Bagaimana Atasi Morning Sickness yang Tepat?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |11:00 WIB
Jessica Mila Alami Pecah Pembuluh Darah karena Mual di Hamil Muda, Bagaimana Atasi <i>Morning</i> <i>Sickness</i> yang Tepat?
Jessica Mila alami morning sickness, (Foto: Instagram @jscmila)
A
A
A

AKTRIS Jessica Mila yang tengah hamil muda, belum lama ini mengaku kalau dirinya sampai mengalami pecah pembuluh darah di wajah akibat mual dan muntah yang dialaminya.

Kondisi ini, disebut istri Yakup Hasibuan tersebut mulai ia rasakan saat memasuki usia kehamilan empat bulan. Belajar dari kejadian yang dialami Jessica Mila, sebetulnya secara medis, bagaimana kah cara tepat untuk mengatasi morning sickness atau mual dan muntah saat tengah mengandung terutama di masa hamil muda ini?

Pertama dikulik dari penyebabnya terlebih dahulu, dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Senin (16/10/2023), banyak hal yang bisa jadi penyebab, yakni mulai karena mengandung atau hamil anak pertama, mengandung anak kembar, pernah mengalami morning sickness di kehamilan sebelumnya, punya anggota keluarga yang mengalami morning sickness saat hamil, dan sering mengalami mabuk perjalanan.

Jika mual lalu muntah terjadi secara berlebihan, ibu hamil yang mengalami morning sickness juga bisa merasakan nyeri di bagian dada.

Nah, untuk cara mengatasinya, kurang lebih ada enam cara yang disarankan Kemenkes, yaitu sebagai berikut;

1. Mengonsumsi makanan ringan terlebih dahulu, seperti biskuit, saat bangun tidur atau sebelum beranjak dari tempat tidur.

2. Makan dalam porsi kecil, tetapi lebih sering.

Halaman:
1 2
      
