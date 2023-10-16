Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gula Darah Tinggi, Konsumsi 5 Makanan untuk Menurunkannya Yuk

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |04:30 WIB
Gula Darah Tinggi, Konsumsi 5 Makanan untuk Menurunkannya Yuk
Stroberi menurunkan kadar gula darah. (Foto: Unsplash)
GULA darah yang tinggi tak bagus bagi kesehatan tubuh oleh karena itu jika gula darah tinggi harus segera diturunkan. Apalagi gula darah tinggi membuat tubuh tak nyaman dan tak enak badan.

Jika kamu memiliki gula darah tinggi, alangkah baiknya untuk segera diturunkan. Nah, terdapat sejumlah makanan yang berkhasiat untuk menurunkan kadar gula darah dilansir dari Byramhealthcare, apa saja?

 ikan

1. Ikan yang Mengandung Omega-3

Ikan menjadi slaah satu makanan sehat dan memiliki segudang manfaat. Ikan berlemak seperti salmon dan ikan teri mengandung banyak asam lemak omega-3 DHA dan EPA, yang dapat membantu melindungi jantung dari potensi komplikasi diabetes.

2. Sayuran non tepung

Sayuran dibagi menjadi dua macam yaitu sayuran yang mengandung tepung dan non tepung. Sayuran non tepung tentunya lebih sehat karena mengandung gula yang lebih rendah dan mengandung serat yang tinggi. Sayuran jenis ini sangat cocok untuk makanan sehat penderita diabetes karena berkhasiat mengatur kadar gula darah.

Sayuran non tepung ternyata banyak macamnya dan bisa menjadi pilihan untuk menjadi menu makanan yang anda pilih. Berikut macam-macam sayuran non tepung: artichoke, asparagus, alpukat, brokoli, kubis, bunga kol, seledri, mentimun, kacang hijau, zukini, jamur, zaitun, bawang, labu, tomat.

3. Stroberi

Stroberi kaya akan antioksidan dan telah terbukti menurunkan kadar kolesterol dan insulin. Anda dapat memilih stroberi untuk menjadi cemilan sehat anda.

