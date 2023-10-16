4 Efek Samping Terlalu Banyak Konsumsi Micin, Sebabkan Sakit Kepala hingga Kenaikan Berat Badan

MONOSODIUM glutamate (MSG) atau populer disebut micin, merupakan salah satu asam amino non-esensial paling berlimpah yang terbentuk secara alami. Hingga kini, masih ada berbagai macam pro dan kontra tentang penggunaan penyedap rasa ini.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (16/10/2023) MSG telah digunakan sebagai bahan penyedap masakan sejak puluhan tahun yang lalu. Bahan ini dipakai untuk menghasilkan rasa gurih, khususnya pada masakan.

Rasa gurih yang dihasilkan mirip dengan glutamat yang diproduksi secara alami oleh bahan makanan segar seperti tomat, asparagus, keju, susu, ikan dan daging. Sementara itu, Food and Drug Administration (FDA) telah mengklasifikasikan, bahwa penyedap rasa ini sebagai bahan makanan yang aman untuk digunakan, yakni dijadikan penambah rasa.

Lantas apa bahayanya terlalu banyak mengonsumsi MSG? Benarkah akan mengganggu kinerja otak?

Ada beberapa efek samping dan dampak yang ditimbulkan karena terlalu banyak mengonsumsi makanan mengandung MSG, berikut di antaranya.

1. Sakit Kepala





Jika Anda pernah merasa sakit kepala, hingga terasa menusuk setelah mengonsumsi makanan tertentu, maka bisa jadi penyebabnya adalah makan makanan yang terlalu banyak mengandung MSG. Konsumsi micin berlebihan bisa memicu pelebaran pembuluh darah, serta dapat berpengaruh pada aktivitas-aktivitas yang tidak normal pada saraf-saraf otak.

Hal inilah yang jadi penyebab, kenapa MSG yang dikonsumsi secara berlebihan dapat rentan memicu sakit kepala. Kondisi tersebut menjadi akibat dari saraf di otak yang terstimulasi secara berlebihan.

Apabila kondisi ini terjadi secara terus menerus, maka dapat menyebabkan kematian sel-sel saraf di otak (neuron). Padahal neuron sendiri berperan sangat penting untuk menjalankan fungsi otak.

2. Pemicu Naiknya Darah

Kandungan asam glutamat pada MSG juga bisa membuat pembuluh darah Anda menyempit dan melebar. Kemudian, hal tersebut dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah yang signifikan.

Selanjutnya jika itu terjadi, mengakibatkan tekanan darah Anda akan cenderung lebih tinggi, yakni setelah mengonsumsi makanan yang mengandung MSG secara berlebihan.