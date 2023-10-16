Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Makanan Ini Miliki Indeks Glikemik Rendah, Efektif Atasi Jerawat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |02:00 WIB
4 Makanan Ini Miliki Indeks Glikemik Rendah, Efektif Atasi Jerawat
Makanan untuk atasi jerawat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

JERAWAT menjadi salah satu masalah kulit yang kerap dialami sejumlah orang. Jerawat mengintai siapa saja baik perempuan hingga laki-laki.

Selain itu, jerawat juga muncul akibat berbagai hal. Salah satunya dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Oleh sebab itu, penting sekali untuk melakukan diet anti jerawat.

Diet anti jerawat merupakan pola makan dan asupan makanan yang diatur agar jerawat tidak muncul kembali di wajah.

Mengutip dari Pinkvilla, Selasa (17/10/2023), berdasarkan tinjauan beberapa penelitian, menjalani pola makan rendah karbohidrat dan nabati dapat membantu mengurangi jerawat. Makanan yang memiliki indeks glikemik rendah juga membantu mengatasi jerawat.

Lalu, apa saja makanan yang baik dikonsumsi untuk diet anti jerawat? Simak rangkuman informasinya berikut ini.

1. Pilih makanan dengan indeks glikemik rendah

Indeks glikemik merupakan suatu sistem penilaian terhadap makanan kaya karbohidrat dan menunjukkan tingkat kenaikan kadar glukosa darah setelah mengonsumsi makanan tertentu.

Makanan untuk membantu atasi jerawat

Makanan yang memiliki indeks glikemik rendah tidak meningkatkan kadar gula darah, sedangkan makanan yang meningkatkan kadar gula darah memiliki indeks glikemik tinggi. Efek diet rendah glikemik berdampak positif terhadap jerawat, karena menurut sebuah penelitian, makanan rendah indeks glikemik dapat membantu mengendalikan jerawat.

Beberapa makanan dengan indeks glikemik rendah yakni produk gandum utuh, kacang-kacangan, wortel, sayur berdaun hijau, jamur, kelapa, kacang merah, kiwi, jeruk, dan kismis.

2. Makanan kaya vitamin

Makanan yang wajib dikonsumsi selanjutnya yakni harus mengandung vitamin. Makanan anti jerawat terbaik antara lain makanan yang kaya vitamin, A, E, dan D. Jika tubuh Anda memiliki kadar vitamin A dan E yang rendah, ada kemungkinan Anda lebih rentan berjerawat . Vitamin E juga penting untuk menjaga kulit Anda tetap sehat dan bercahaya.

Sementara jika kekurangan vitamin D sering membuat seseorang pun jadi mudah jerawatan. Untuk itu, jangan lupa untuk konsumsi makanan dnegan kandungan vitamin A, E, dan D.

Halaman:
1 2
      
