Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Usia Remaja Rentan Alami Depresi, Ini Terapi yang Diperlukan untuk Mengatasinya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |12:00 WIB
Usia Remaja Rentan Alami Depresi, Ini Terapi yang Diperlukan untuk Mengatasinya
Terapi yang diperlukan untuk atasi depresi pada remaja. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DEPRESI adalah suatu kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh perasaan sedih yang berkelanjutan dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Depresi ditandai dengan kelainan suasana hati yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang.

Menurut Kemenkes, Senin (16/10/2023), sebanyak 6,1 persen atau 12 juta penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun rentan terkena depresi. Mirisnya hanya sembilan Persen dari mereka yang menjalani pengobatan.

Secara fisik usia remaja merupakan periode paling sehat sepanjang siklus kehidupan. Namun disisi lain, angka kesakitan dan kematian usia remaja akhir-akhir ini menyebabkan adanya peningkatan hingga 200 Persen.

Permasalahanannya adalah ketidakmampuan remaja dalam mengendalikan perilaku dan mengelola emosi. Peningkatan yang terjadi tentunya bukan tanpa alasan. Adanya gangguan mental emosional menyebabkan remaja itu sendiri rentan terkena depresi.

Kesehatan mental remaja

Area otak remaja mengalami maturasi lebih cepat dan berkembang secara konstan dibanding area lainnya, sehingga menyebabkan remaja cenderung melakukan perilaku beresiko dan impulsif, serta kurang mempertimbangkan dengan konsekuensi yang didapat.

Untuk itu, pentingnya peran orang dewasa saat kondisi seperti ini perlu dilakukan. Membimbing dan jadi penutan bagi remaja lewat membangun kecerdasan emosi dalam menentukan pilihan, selain itu mengevaluasi risiko dan mengantisipasi konsekuensidari setiap pilihan yang diambil juga perlu dilakukan.

Alihkan perhatian dan energi ke aktivitas positif agar kesehatan mental tetap terjaga. Di sisi lain, pengobatan yang melibatkan pendekatan yang holistik juga mungkin diperlukan, berupa terapi obat dan terapi psikologis:

1. Terapi Obat

Dokter dapat meresepkan antidepresan untuk membantu mengurangi gejala depresi. Antidepresan yang umum digunakan termasuk SSRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors), SNRIs (Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors), dan trisiklik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144233/4_metode_pengobatan_atasi_gangguan_kesehatan_mental-PSuN_large.jpg
4 Metode Pengobatan Atasi Gangguan Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144200/8_mitos_dan_fakta_seputar_masalah_kesehatan_mental_jangan_salah_kaprah_ya_mom-oVGb_large.jpg
8 Mitos dan Fakta Seputar Masalah Kesehatan Mental, Jangan Salah Kaprah Ya Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144189/mom_kenali_7_jenis_gangguan_kesehatan_mental_ini_jangan_mendiagnosa_sendiri_ya-mhjD_large.jpg
Mom, Kenali 7 Jenis Gangguan Kesehatan Mental Ini! Jangan Mendiagnosa Sendiri Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144171/kenali_tanda_tanda_masalah_kesehatan_mental_bingung_hingga_mengisolasi_diri-Auay_large.jpg
Kenali Tanda-Tanda Masalah Kesehatan Mental, Bingung hingga Mengisolasi Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/481/3144101/apa_itu_kesehatan_mental_yuks_simak_penjelasannya-dUqp_large.jpg
Apa itu Kesehatan Mental? Yuk Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/481/3142054/sosok_kate_middleton_dalam_perjuangan_sang_adik_hadapi_kesehatan_mental-frmU_large.jpg
Sosok Kate Middleton dalam Perjuangan sang Adik Hadapi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement