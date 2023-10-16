Ini Bahaya Kebanyakan Konsumsi Gula selain Diabetes

KONSUMSI gula berlebih sering kali disebut sebagai penyebab diabetes. Namun, pada kenyataannya konsumsi gula terlalu banyak juga bisa sebabkan Alzheimer.

Penyakit Alzheimer adalah gangguan pada otak yang dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk berpikir, mengingat, dan melakukan aktivitas sehari-hari.

Lalu, bagaimana bisa mengonsumsi gula berlebih menyebabkan Alzheimer?

Mengutip dari Healthline, sebuah studi tahun 2022 yang mengikut sertakan 37.689 orang menemukan hubungan antara asupan gula tinggi dan peningkatan risiko Alzheimer berada di antara wanita.

Mereka yang mengonsumsi sekitar 10 gram (2,4 sendok teh) gula per hari memiliki peningkatan risiko terbesar. Laktosa, gula yang ditemukan dalam susu dan produk susu, memiliki hubungan terkuat dengan Alzheimer di antara jenis gula yang dipelajari.

Gula darah tinggi dari diabetes juga merupakan faktor risiko sumber untuk mengembangkan penyakit Alzheimer. Itu dapat mempromosikan pertumbuhan plak amiloid di otak, ciri khas Alzheimer. Selain itu para peneliti pernah berpikir ini benar untuk sebagian besar orang dewasa yang lebih tua, mereka sekarang menemukan bahwa risikonya dapat dimulai lebih awal.

Sebuah Studi tahun 2022 dengan 4.932 orang menemukan bahwa hubungan antara Alzheimer, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi dapat dimulai sedini usia 35 tahun. Para peneliti mengikuti para peserta selama beberapa dekade.