Apakah Jus Jeruk Bisa Bantu Obati Pilek?

SEBAGIAN orang meyakini segelas jus jeruk bisa membantu saat sedang tidak enak badan termasuk saat pilek karena kandungan vitamin C-nya.

Pakar diet sekaligus pendiri Real Nutrition NYC Amy Shapiro, MS, RD, seperti disiarkan Health pada akhir September lalu mengakui vitamin C merupakan antioksidan kuat untuk sistem kekebalan tubuh. Selain vitamin C, jus jeruk juga mengandung potasium dan vitamin A, yang juga dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh.

Tetapi, sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengamati manfaat jus jeruk untuk pilek.

“Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi suplemen (vitamin C) secara teratur dapat membantu menangkal gejala pilek, namun, meminumnya setelah Anda terkena flu tidak memperpendek durasinya," kata Shapiro.

Lalu, haruskah seseorang minum suplemen vitamin C untuk mencegah pilek?

Menurut Shapiro, mengonsumsi suplemen vitamin C dapat memastikan seseorang mendapatkan dosis vitamin C tertentu secara lebih teratur daripada hanya mengandalkan diet untuk memenuhi kebutuhan vitamin C.

“Saya akan merekomendasikan untuk memasukkan (suplemen vitamin C) selama musim pilek dan flu jika Anda takut sakit. Ini akan memastikan Anda mendapatkan cukup asupan untuk mendukung sistem kekebalan tubuh Anda, apa pun pilihan makanan yang tersedia pada hari, minggu, atau bulan tersebut," kata dia menjelaskan.

Namun, dia menekankan suplemen tidak boleh menjadi pilihan pertama. Sebaliknya, prioritaskan pemenuhan kebutuhan vitamin C melalui pola makan yang seimbang dan bergizi.

Dikutip dari Antara, meskipun vitamin C adalah cara yang bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ada vitamin dan mineral lain yang perlu dipertimbangkan juga.