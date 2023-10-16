Jadi Sovenir buat Wisatawan, Produksi Topi Petani Khas Lombok Diperbanyak

TOPI petani khas Lombok mendadak viral usai dikenakan para pembalap MotoGP 2023 di Mandalika. Momen para pembalap mengenakan topi itu pun digadang-gadang akan menjadi potensi kenaikan ekonomi khususnya di bidang pengrajin dan UMKM.

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno pun ikut bangga dengan populernya topi petani Lombok ini. Sandi mengatakan, banyak wisatawan yang jadi tertarik dengan topi itu, namun masiu sulit mendapatkannya.

“Topi ini mencuri perhatian dan para wisatawan banyak yang mencari, tapi susah dapatinnya,” kata Sandiaga dalam acara Weekly Brief with Sandiaga Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

BACA JUGA:

Untuk itu, Sandi pun berniat untuk membuat pelatihan untuk topi petani khas Lombok ini diperbanyak lagi. Sandi menginginkan topi petani khas Lombok ini bisa jadi bagian suvenir saat wisatawan berkunjung ke Lombok.

“Nah ke depannya kita akan memberi pelatihan lebih banyak untuk topi ini diproduksi sebagai salah satu daya tarik utama suvenir. Bukan hanya saat MotoGP tapi juga saat wisatawan liburan di lombok sebagai bagian dari suvenir mereka,” jelasnya.