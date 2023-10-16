Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jadi Sovenir buat Wisatawan, Produksi Topi Petani Khas Lombok Diperbanyak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |21:36 WIB
Jadi Sovenir buat Wisatawan, Produksi Topi Petani Khas Lombok Diperbanyak
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
A
A
A

TOPI petani khas Lombok mendadak viral usai dikenakan para pembalap MotoGP 2023 di Mandalika. Momen para pembalap mengenakan topi itu pun digadang-gadang akan menjadi potensi kenaikan ekonomi khususnya di bidang pengrajin dan UMKM.

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno pun ikut bangga dengan populernya topi petani Lombok ini. Sandi mengatakan, banyak wisatawan yang jadi tertarik dengan topi itu, namun masiu sulit mendapatkannya.

“Topi ini mencuri perhatian dan para wisatawan banyak yang mencari, tapi susah dapatinnya,” kata Sandiaga dalam acara Weekly Brief with Sandiaga Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

 BACA JUGA:

Untuk itu, Sandi pun berniat untuk membuat pelatihan untuk topi petani khas Lombok ini diperbanyak lagi. Sandi menginginkan topi petani khas Lombok ini bisa jadi bagian suvenir saat wisatawan berkunjung ke Lombok.

“Nah ke depannya kita akan memberi pelatihan lebih banyak untuk topi ini diproduksi sebagai salah satu daya tarik utama suvenir. Bukan hanya saat MotoGP tapi juga saat wisatawan liburan di lombok sebagai bagian dari suvenir mereka,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/406/2999701/keindahannya-diakui-dunia-inilah-5-perbedaan-gili-trawangan-dan-gili-meno-LpdGlLOVnI.JPG
Keindahannya Diakui Dunia, Inilah 5 Perbedaan Gili Trawangan dan Gili Meno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/406/2958715/10-alasan-kenapa-harus-berlibur-ke-lombok-minimal-sekali-seumur-hidup-UcmQAh5FaZ.JPG
10 Alasan Kenapa Harus Berlibur ke Lombok Minimal Sekali Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/406/2954894/keren-lombok-masuk-5-besar-destinasi-wisata-alam-terbaik-dunia-2024-JLisHmJQwY.JPG
Keren! Lombok Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Alam Terbaik Dunia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/408/2931935/5-rekomendasi-wisata-keren-di-nusa-tenggara-barat-pokoknya-bikin-betah-liburan-eq7cZl5RPD.JPG
5 Rekomendasi Wisata Keren di Nusa Tenggara Barat, Pokoknya Bikin Betah Liburan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/408/2926745/7-resort-terbaik-di-lombok-cocok-buat-honeymoon-romantis-bikin-cinta-terus-membara-IK6CD5OPIl.jpg
7 Resort Terbaik di Lombok Cocok buat Honeymoon, Romantis Bikin Cinta Terus Membara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/406/2903046/kenapa-pulau-pulau-di-lombok-nama-depannya-gili-simak-penjelasannya-aghFUABITA.jpg
Kenapa Pulau-Pulau di Lombok Nama Depannya Gili? Simak Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement