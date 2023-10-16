Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Shenina Cinnamon Dikritik Gegara Pakai Crop Top, Bagaimana Aturan Turis Berpakaian di Dubai?

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |22:01 WIB
Shenina Cinnamon Dikritik Gegara Pakai Crop Top, Bagaimana Aturan Turis Berpakaian di Dubai?
Shenina Cinnamon. (Instagram @sheninacinnamon)
A
A
A

AKTRIS Shenina Cinnamon dikritik netizen karena mengenakan kaos crop top saat Safari Desert atau berwisata petualangan di gurun pasir Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Warganet menilai bahwa pakaian Shenina sangat kurang pantas atau terlalu seksi.

Shenina mengenakan kaos crop top putih dan perutnya terlihat jelas. Kemudian memakai celana jeans panjang, sepatu sneakers putih, dan mengenakan sorban ala Arab.

Lalu bagaimana sebenarnya aturan berpakaian saat liburan di Dubai?

Berwisata ke Dubai memang impian banyak orang karena kota metropolitan di UEA tersebut sangat megah dan canggih. Namun perlu diperhatikan sejumlah peraturan termausk dalam berpakaian.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
