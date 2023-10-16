Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

MotoGP Mandalika Dongkrak Pariwisata, Sandiaga : 90 Persen Penonton Ingin Kembali ke Lombok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |20:13 WIB
MotoGP Mandalika Dongkrak Pariwisata, Sandiaga : 90 Persen Penonton Ingin Kembali ke Lombok
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Syifa Fauziah)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa 90 persen penonton MotoGP Mandalika 2023 mengungkapkan keinginannya kembali ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Bukan hanya untuk menonton ajang balap motor paling bergengsi di dunia, tapi juga buat berwisata atau menikmati liburan karena puas dengan keindahan alam dan pelayanan di Lombok.

“Beberapa catatan yang puas pada event ini adalah 90 persen pengunjung menyatakan akan berkunjung kembali (ke Lombok). Bukan hanya karena MotoGP tapi karena pelayanan dan fasilitas di Lombok yang sudah sangat memadai,” kata Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023)

