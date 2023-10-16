7 Fakta Unik Indri alias Babakoto, Lemur Terbesar di Dunia dari Madagaskar

BABAKOTO yang juga dikenal sebagai Indri merupakan hewan endemik Madagaskar sekaligus spesies lemur terbesar di dunia. Hewan dengan panjang tubuh sekitar 64-72 cm dan berat 6 sampai 9,5 kilogram ini memiliki mata kecil, telinga bulat, bulu hitam atau coklat tua, dan ekor panjang.

Penasaran dengan fakta Babakoto? Berikut ulasannya dilansir dari Animalia.bio dan AZ Animals.

1. Babakota memiliki vokal yang unik

Babakoto memiliki vokalisasi yang sangat unik dan mencolok. Mereka dikenal dengan suara keras yang dapat terdengar hingga 1,25 mil. Suara ini sering terdengar seperti jeritan dan teriakan yang dimaksudkan untuk menjaga kesatuan kelompok dan menunjukkan wilayah teritorial.

BACA JUGA:

2. Pelompat Handal

Babakota adalah hewan arboreal, yang berarti tinggal dan beraktivitas di pohon, sehingga hewan ini sangat terampil melompat dan bergelantungan di pohon.