HOME WOMEN TRAVEL

Lampaui Target, Penonton MotoGP Mandalika 2023 Tembus 102.000 Orang!

Yesica Kirana , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |14:54 WIB
Lampaui Target, Penonton MotoGP Mandalika 2023 Tembus 102.000 Orang!
Penonton MotoGP 2023 di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTT. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

AJANG MotoGP 2023 seri ke-15 di Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) berjalan sukses. Kegiatan yang berlangsung mulai 13 hingga 15 Oktober menyedot total 102.000 penonton, melampaui target yang diharapkan.

"Kita sangat bersyukur karena jumlah ini berada di atas target sebesar 100 ribu penonton," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangan resmi Kemenparekraf yang diterima MNC Portal, Senin (16/10/2023).

Sandiaga mengapresiasi penyelenggaraan event MotoGP Mandalika 2023 yang disebutnya sebagai event wisata olahraga kelas dunia.

Sementara para riders yang bertarung di atas aspal Sirkuit Mandalika sepanjang 4,32 kilometer itu juga menyampaikan apresiasinya. Sirkuit Mandalika yang berpadu dengan keindahan pantai di Mandalika kembali membuat mereka terpesona. Tidak hanya keindahan alam, para pembalap juga menyukai produk-produk ekonomi kreatif khas Lombok.

 BACA JUGA:

Seperti keris khas Lombok yang diberikan kepada peraih podium di IndonesianGP 2023. Seperti diketahui, dalam edisi balap kali ini Francesco Bagnaia berhasil meraih podium 1, disusul Maverick Vinales dan Fabio Quartararo.

"MotoGP 2023 ini sangat spektakuler. Saya menyerahkan persembahan masyarakat NTB (keris). Quartararo bilang spektakuler, Vinales bilang amazing, dan tentunya Peco (Bagnaia) karena dia sekarang nomor satu, dia menyampaikan Wonderful Indonesia," kata Sandiaga.

      
