Angela Tanoesoedibjo : Brand Wonderful Indonesia di Ajang MotoGP Mandalika Dongkrak Pariwisata Lombok

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo yakin branding Wonderful Indonesia di ajang MotoGP mendongkrak promosi sektor pariwisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Branding Wonderful Indonesia itu sendiri ditempatkan di beberapa lokasi, misalnya di tikungan 16 dan 18 Sirkuit Mandalika, di Wonderful Hills (Bukit 360), dan beberapa titik lainnya.

"Banyaknya logo Wonderful Indonesia di sekitar Sirkuit Mandalika menjadi peluang bagi kami untuk bisa berpromosi keindahan Indonesia ke mata dunia," terang Angela Tanoesoedibjo dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Senin (16/10/2023).

