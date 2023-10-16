Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Angela Tanoesoedibjo : Brand Wonderful Indonesia di Ajang MotoGP Mandalika Dongkrak Pariwisata Lombok

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |14:26 WIB
Angela Tanoesoedibjo : Brand Wonderful Indonesia di Ajang MotoGP Mandalika Dongkrak Pariwisata Lombok
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menonton MotoGP 2023 di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo yakin branding Wonderful Indonesia di ajang MotoGP mendongkrak promosi sektor pariwisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Branding Wonderful Indonesia itu sendiri ditempatkan di beberapa lokasi, misalnya di tikungan 16 dan 18 Sirkuit Mandalika, di Wonderful Hills (Bukit 360), dan beberapa titik lainnya.

"Banyaknya logo Wonderful Indonesia di sekitar Sirkuit Mandalika menjadi peluang bagi kami untuk bisa berpromosi keindahan Indonesia ke mata dunia," terang Angela Tanoesoedibjo dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Senin (16/10/2023).

