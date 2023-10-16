Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tercium Bau Aneh, Pesawat Ini Mendarat Darurat Setelah 30 Menit Mengudara

Yesica Kirana , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |14:02 WIB
Tercium Bau Aneh, Pesawat Ini Mendarat Darurat Setelah 30 Menit Mengudara
Pesawat Southwest Airlines (Foto: IG/@ddg_spotter)
SEBUAH pesawat Southwest Airlines melakukan pendaratan darurat pada Kamis malam lalu setelah para awak pesawat melaporkan adanya bau yang tidak biasa dan kemungkinan asap di dalam kabin.

Hal itu disampaikan kata juru bicara Federal Aviation Administration (FAA), melansir dari FOX 5 New York, Senin (16/10/2023).

Pesawat jenis Boeing 737 tersebut awalnya sedang mengudara dalam perjalanan dari Las Vegas menuju Tulsa, Oklahoma. Ketika pilot memutar balik dan mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Harry Reid di Vegas sekitar pukul 20.30 waktu setempat, menurut laporan FAA.

FOX Business melaporkan, Southwest Airlines melalui email pada Sabtu malam, "Kami tidak menemukan sesuatu yang tidak normal setelah pemeriksaan, pesawat ditukar dan melanjutkan perjalanan ke tujuannya," sebut FAA.

Twit Penumpang Southwest Airlines

(Foto: Twitter/@EddieTrunk)

Ketika ditanya apa yang dilihat oleh para awak pesawat, seorang juru bicara Southwest mengatakan, "Sepengetahuan saya, itu bukan asap. Itu hanya bau yang tidak biasa. Rutinitas bagi kendaraan darurat untuk menemui pesawat dalam situasi seperti itu," kata juru bicara maskapai.

Seorang penumpang sekaligus sejarawan musik hard rock dan heavy metal, dan pembawa acara bincang-bincang radio, Eddie Trunk, mengunggah video di platform media sosial X tentang situasi tersebut, dengan klip video pendek yang menampilkan lampu-lampu yang berkedip-kedip dan bandara yang penuh sesak.

"Saya sering terbang, tetapi ini adalah yang pertama," tulisnya.

