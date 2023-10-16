Yuk Ke Maluku! Hidden Gems Bagi Pemburu Kuliner Unik dan Menarik

MALUKU merupakan salah satu Provinsi di kawasan Timur Tenggara Republik Indonesia yang memiliki posisi strategis karena berada diantara sebagian wilayah barat dan tengah Indonesia, serta berada pada jalur lintas internasional yang dilalui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Provinsi Maluku memiliki luas 54.185 Km2 yang dibagi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 mencapai 1.457.070 jiwa yang 56,28% warganya bekerja pada sektor pertanian.

Akhir-akhir ini masyarakat Maluku diberitakan tentang dukungannya terhadap salah satu capres, yaitu Ganjar Pranowo. Mereka tergabung dalam Relawan Buruh Sahabat Ganjar dengan jumlah ribuan pendukung sekaligus menjadikan maluku sebagai provinsi ke-11 yang mendeklarasikan dukungan kepada salah satu calon presiden 2024.

BACA JUGA:

Disisi lain, jika berbicara tentang Maluku, mungking kita bertanya-tanya apa saja kuliner yang mereka miliki dan bagaimana cara membuatnya serta cita rasanya. Banyaknya sajian kuliner yang dimiliki membuatnya sulit untuk memilih apa saja yang akan dibahas.

Berikut 5 Kuliner Khas Maluku Yang Wajib Kamu Coba:

1. Papeda

Makanan berbahan dasar tepung sagu ini merupakan yang paling terkenal diantara beberapa makanan khas kepulauan rempah tersebut. Teksturnya yang kental dan lengket dengan warna putih dan rasanya yang tawar menjadi identitas tersendiri bagi papeda.

Papeda biasa disantap bersama ikan kuah kuning atau dengan sayur ganemo dari daun melinjo muda. Makanan lengket tersebut memiliki kandungan kolesterol yang rendah dan rendah kalori namun memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga cocok untuk program diet.

Cara memakan papeda adalah dengan menyeruputnya dari piring, namun bisa juga dengan menggulungnya dengan sumpit.

BACA JUGA:

2. Nasi Lapola

Makanan berbahan dasar beras, parutan kelapa muda, dan kacang tolo ini biasanya disantap berbarengan dengan lauk seperti kohu-kohu (olahan ikan teri atau tongkol basah) dan lalapan mentah.

Memasak nasi lapola cukup mudah, yaitu dengan menggunakan api kecil. Beras dimasak hingga setengah matang, dan ditambahkan pula kelapa parut yang sudah diberikan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan jeruk nipis, kemudian tinggal dikukus hingga matang.

Rasa gurih dari nasi lapola dijamin dapat memanjakan lidah, terlebih lagi wangi khas dari daun jeruk dan sereh akan semakin menggugah selera.

3. Woku Komo-komo

Sagu sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Maluku, salah satu kuliner lain yang berbahan dasar sagu adalah woku komo-komo.

BACA JUGA:

Makanan ini dibuat dengan cara merendam sagu di dalam air dengan ditambahkan berbagai bumbu seperti jahe, serai, dan bawang putih yang ditumis. Kemudian ditambahkan juga jeroan ikan dan air.

Kemudian masukkan irisan daun bawang, merica, garam, dan santan kental. Setelah matang, diamkan sagunya hingga dingin, dan potong jeroan ikan hingga membentuk dadu. Kemudian bungkus keduanya dengan daun woka.

Panggang daun woka yang berisi sagu dan jeroan ikan tersebut dengan menggunakan bara api hingga daunnya mengeering sebagai pertanda makanan sudah matang.