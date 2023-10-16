Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Sate Khas Indonesia yang Wajib Dicoba, Kaya Bumbu Rempah

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |20:45 WIB
5 Sate Khas Indonesia yang Wajib Dicoba, Kaya Bumbu Rempah
Sate makanan khas Indonesia. (Foto: Freepik)
SATE merupakan makanan khas Indonesia yang sering dijumpai. Pada umumnya orang hanya mengenal satu jenis sate yang dilengkapi dengan bumbu kacang saja.

Namun, nyatanya ada berbagai macam sate dari berbagai daerah di Indonesia beserta dengan keunikannya masing-masing.

Berikut ini adalah beberapa jenis sate di Indonesia yang tak kalah nikmat.

1. Sate Madura

Salah satu jenis sate yang paling terkenal namanya adalah sate Madura. Kekhasan dari sate Madura adalah bumbu kecap dengan irisan bawang merah serta cabai rawit utuh dan tak lupa dengan taburan bawang goreng.

Tak begitu berbeda dengan sate pada umumnya, sate Madura biasanya disajikan dengan lontong, ketupat, ataupun nasi.

2. Sate Klathak

Sate Klathak merupakan menu sate yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Bahan dasar dari sate ini adalah daging kambing. Keunikkan dari sate Klathak adalah tusukan yang digunakan adalah terbuat dari jeruji sepeda.

Bukan kudapan baru, sate klathak telah ada sejak tahun 1940an yang mulanya dirintis oleh Mbah Ambyah. Istilah sate Klathak sendiri berasal dari bunyi seperti ‘taak..takk…taak’ ketika di bakar yang berasal dari percikan garam.

Halaman:
1 2
      
