Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ngaku Punya Gerd, Danar Widianto Lebih Pilih Kopi Hitam ketimbang Latte

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:35 WIB
Ngaku Punya Gerd, Danar Widianto Lebih Pilih Kopi Hitam ketimbang Latte
Danar Widianto. (Foto: Arif Julianto)
A
A
A

DANAR Widianto, jebolan X Factor baru saja mengelurakan single terbaru berjudul Perjalanan. Lagu ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi dan berharap relate dengan kehidupan orang.

Sebagai seorang musisi, saat mencari insprasi pun dibutuhkan waktu santai sambil menikmati segelas kopi. Bicara minuman berkafein ini, Danar mengaku cukup sering menikmatinya.

"Cukup sering, mungkin sehari dua atau tiga gelas sehari," ujarnya saat ditemui di iNews Tower beberapa hari lalu.

Kopi

Pria asal Banyumamas ini pun lebih memilih kopi hitam ketimbang latte atau yang memakai creamy. Alasannya karena dia memiliki gerd.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162111/kopi-9nb7_large.jpg
Riset: Minum Kopi Setiap Hari Bisa Tingkatkan Kesehatan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075670/kopi-Wn8J_large.jpg
Coach Barista Ungkap Rahasia Cara Membuat Kopi Rumahan yang Nikmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075525/petani_kopi-vlyC_large.jpg
Tantangan Petani Kopi di Pangalengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/298/3072085/kopi-3pQ6_large.jpg
Viral Netizen Ungkap Kopi Americano Cocok untuk Diet, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/298/3070091/kopi-yc01_large.jpg
Begini Tips Menyimpan Kopi agar Tak Merusak Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986367/4-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-biji-kopi-angin-salah-satunya-NhngqGRvUE.jpg
4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Biji Kopi, Angin Salah Satunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement