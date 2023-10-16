Ngaku Punya Gerd, Danar Widianto Lebih Pilih Kopi Hitam ketimbang Latte

DANAR Widianto, jebolan X Factor baru saja mengelurakan single terbaru berjudul Perjalanan. Lagu ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi dan berharap relate dengan kehidupan orang.

Sebagai seorang musisi, saat mencari insprasi pun dibutuhkan waktu santai sambil menikmati segelas kopi. Bicara minuman berkafein ini, Danar mengaku cukup sering menikmatinya.

"Cukup sering, mungkin sehari dua atau tiga gelas sehari," ujarnya saat ditemui di iNews Tower beberapa hari lalu.

Pria asal Banyumamas ini pun lebih memilih kopi hitam ketimbang latte atau yang memakai creamy. Alasannya karena dia memiliki gerd.