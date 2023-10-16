Resep Tempe Penyet Sambal Terasi ala Bunga Zainal, Hati-hati Bikin Gagal Diet!

PESINETRON Bunga Zainal kini sudah jarang muncul di layar kaca. Setelah menikah, Bunga memang lebih fokus mengurus keluarga dan menjadi konten kreator.

Sebagai konten kreator, banyak konten yang ia buat. Mulai dari parodi lucu, hingga resep masakan. Seperti pada unggahan terbarunya, Bunga membagikan resep tempe penyet sambal terasi.

Penasaran cara membuat tempe penyet sambal terasi ala Bunga Zainal? Berikut rangkuman resepnya seperti dikutip dari Instagram @bungazainal05, Senin (16/10/2023)

Bahan marinasi:

Tempe 1 papan (iris sesuai selera)

Garam secukupnya

Bahan sambal terasi:

7 buah tomat (potong-potong)

1 bungkus kecil terasi

2 lembar daun jeruk

1/4 kg cabai keriting

1/4 kg cabai setan

10 siung bawang merah

6 siung bawah putih