Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Tempe Penyet Sambal Terasi ala Bunga Zainal, Hati-hati Bikin Gagal Diet!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |22:30 WIB
Resep Tempe Penyet Sambal Terasi ala Bunga Zainal, Hati-hati Bikin Gagal Diet!
Resep tempe penyet sambal terasi ala Bunga Zainal, (Foto: Instagram @bungazainal05)
A
A
A

PESINETRON Bunga Zainal kini sudah jarang muncul di layar kaca. Setelah menikah, Bunga memang lebih fokus mengurus keluarga dan menjadi konten kreator.

Sebagai konten kreator, banyak konten yang ia buat. Mulai dari parodi lucu, hingga resep masakan. Seperti pada unggahan terbarunya, Bunga membagikan resep tempe penyet sambal terasi.

Penasaran cara membuat tempe penyet sambal terasi ala Bunga Zainal? Berikut rangkuman resepnya seperti dikutip dari Instagram @bungazainal05, Senin (16/10/2023)

Bahan marinasi:

Tempe 1 papan (iris sesuai selera)

Garam secukupnya

Bahan sambal terasi:

7 buah tomat (potong-potong)

1 bungkus kecil terasi

2 lembar daun jeruk

1/4 kg cabai keriting

1/4 kg cabai setan

10 siung bawang merah

6 siung bawah putih

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement