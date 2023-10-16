PESINETRON Bunga Zainal kini sudah jarang muncul di layar kaca. Setelah menikah, Bunga memang lebih fokus mengurus keluarga dan menjadi konten kreator.
Sebagai konten kreator, banyak konten yang ia buat. Mulai dari parodi lucu, hingga resep masakan. Seperti pada unggahan terbarunya, Bunga membagikan resep tempe penyet sambal terasi.
Penasaran cara membuat tempe penyet sambal terasi ala Bunga Zainal? Berikut rangkuman resepnya seperti dikutip dari Instagram @bungazainal05, Senin (16/10/2023)
Bahan marinasi:
Tempe 1 papan (iris sesuai selera)
Garam secukupnya
Bahan sambal terasi:
7 buah tomat (potong-potong)
1 bungkus kecil terasi
2 lembar daun jeruk
1/4 kg cabai keriting
1/4 kg cabai setan
10 siung bawang merah
6 siung bawah putih