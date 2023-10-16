Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Goreng Mayo Gochujang, Ide Menu Bekal Ngantor Lezat dan Praktis

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |14:30 WIB
Resep Ayam Goreng Mayo Gochujang, Ide Menu Bekal Ngantor Lezat dan Praktis
Resep ayam goreng mayo gochujang, (Foto: Youtube EndeusTV)
OLAHAN daging ayam jadi salah satu lauk yang paling sering disantap banyak orang sebagai menu sehari-hari. Mengingat, salah satu sumber protein ini memang harganya cukup terjangkau dan bisa diolah jadi banyak variasi hidangan.

Umumnya, ayam goreng jadi pilihan menu banyak orang, termasuk untuk menu bekal makan siang ke kantor. Nah, jika bosan dengan ayam goreng yang standar begitu-begitu saja, Anda bisa loh mengkreasikannya lebih kreatif dan menawarkan cita rasa berbeda dengan diolah menjadi ayam goreng mayo gochujang, kombinasi cita rasa Indonesia dan saus khas Korea.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Melansir Youtube EndeusTV, Senin (16/10/2023), intip resep cara membuatnya di bawah ini.

Bahan-bahan :

6 buah nugget ayam beku

6 buah karage spicy

Minyak goreng, secukupnya

Saus:

6 sdm mayones

2 sdt gochujang

1 sdt sambal tabur

1 sdt gula pasir

1 sdm kecap asin

1 siung bawang putih, cincang halus

Biji wijen hitam dan putih

Timun, iris-iris tipis

Wortel, iris bentuk korek api

Halaman:
1 2
      
