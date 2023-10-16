Desainer Jeny Tjahyawati Kenalkan Senandung di IFF 2023, Sulap Songket Melayu Jadi Outfit Elegan

DESAINER Jeny Tjahyawati kembali menunjukkan karya terbaiknya di Islamic Fashion Festival (IFF) Yogyakarta 2023, yakni songket Melayu dengan tajuk 'Senandung'

Songket Melayu yang dipakai Jeny Tjahyawati memiliki warna vibrant, tapi lembut dilihat. Ada alasan di balik pemilihan warna songket tersebut.

Menurut Jeny, itu berkaitan dengan konsep 'Senandung' yang jadi tema koleksi. Tema itu mengajak pencinta fashion menikmati keindahan laut lewat koleksi fashion.

"Inspirasi koleksi 'Senandung' ini datang dari angin laut yang berembus lembut menciptakan gerakan flowy. Keindahan laut juga dituangkan di warna koleksi," kata Jeny dalam keterangan resminya yang diterima MNC Portal, Senin (16/10/2023).

Warna-warna di koleksi ini terlihat modern seperti dusty pink, hijau sage, hingga silver, karena ingin anak muda melihat bahwa wastra Nusantara itu gak kolot seperti yang dibayangkan.

Lewat koleksi ini juga Jeny ingin menyampaikan pesan bahwa modest fashion juga bisa dikombinasikan dengan wastra Nusantara. Dengan begitu, desainer maupun pencinta mode bisa ikut melestarikan warisan budaya Indonesia.