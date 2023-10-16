Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Kolaborasi JKT48 di Iklan Terbaru Shopee 11.11 Big Sale Banjir Respons Positif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |07:25 WIB
Kolaborasi JKT48 di Iklan Terbaru Shopee 11.11 Big Sale Banjir Respons Positif
Kolaborasi JKT48 di iklan terbaru Shopee 11.11 Big Sale banjir respons positif. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan JKT48? Grup idol yang digemari lebih dari jutaan muda-mudi ini sukses mencetak berbagai pencapaian. Grup JKT48 kembali menggegerkan dunia jagat maya setelah resmi digandeng Shopee untuk memeriahkan Shopee 11.11 Big Sale.

Dalam kolaborasi Shopee x JKT48 ini, empat member-nya yakni Zee, Freya, Gracia, dan Christy hadir membintangi iklan terbaru Shopee 11.11 Big Sale yang ditayangkan sejak hari ini (Senin, 16/10/2023). Bikin penasaran kan?

Kehadiran JKT48 dalam kampanye Shopee 11.11 Big Sale tentunya sangatlah dinantikan. Jika menilik sepak terjang JKT48, grup idol ini pertama kali didirikan pada 3 November 2011 oleh Akimoto Yasushi.

Penampilan JKT48 di layar kaca Indonesia pertama kalinya yakni di acara musik stasiun TV swasta pada bulan Desember 2011 silam. Sejak performance perdana tersebut, nama JKT48 semakin melambung. Tak heran, paras cantik dan bakat luar biasa para anggotanya berhasil membuat semua orang terpukau.

Dikenal memiliki sejuta talenta, Shopee resmi menggaet JKT48 untuk menemani kemeriahan Shopee 11.11 Big Sale. Melalui kolaborasi ciamik Shopee x JKT48, penonton dapat melihat keseruan Zee, Freya, Gracia & Christy JKT48 membintangi iklan terbaru Shopee 11.11 Big Sale yang ditayangkan sejak hari ini (Senin, 16/10/2023).

Iklan Shopee 11.11 Big Sale sendiri terinspirasi dari lagu populer JKT48 berjudul “Heavy Rotation”, sebuah lagu yang penuh keceriaan dan semangat.

Telusuri berita women lainnya
