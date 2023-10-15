Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perempuan Temukan Kecoak Tanpa Kepala dalam Tiramisu-nya, Ngaku Beli via Online

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |08:09 WIB
Viral Perempuan Temukan Kecoak Tanpa Kepala dalam Tiramisu-nya, Ngaku Beli via Online
Viral Kecoak di Tiramisu. (Foto: X)
A
A
A

MEMBELI makanan di luar memang lebih praktis, tapi yang perlu diwaspadai membeli makanan di luar adalah terkait dengan kebersihannya. Bisa saja ada hal-hal yang tidak diinginkan meskipun sudah mendapatkan banyak review positif.

Seperti yang dialami oleh seorang wanita bernama Alya sekaligus pemilik akun Twitter, @lithelylethal. Dia membagikan testimoni mendapatkan tiramisu isi kecoak yang dia beli di salah satu kedai kopi ternama di Indonesia.

“Terima kasih untuk tiramisu rasa kecoa, Kopi S*e. Enak,” kata Alya, seperti dikutip MNC Portal Indonesia.

Viral Kecoak

Postingan itu memerlihatkan gambar sisa tiramisu yang sudah dia konsumsi. Nampak, badan kecoak itu terbalut dengan sisa-sisa tiramisu tersebut. Hanya saja, tidak tampak kepala dari kecoak tersebut.

Kejadian ini pun membuat Alya kecewa dan segera mengadukan hal itu ke pihak toko dan mendapat pengembalian dana. Meski begitu, ia masih sangat menyayangkan kejadian tak mengenakan itu menimpa dirinya. Alya pun meminta agar para konsumen berhati-hati sebelum mengonsumsi makanan yang dibeli di toko maupun restoran.

“Please hati-hati banget soalnya bener-bener NYARU karena sama-sama cokelat. Aku udah bikin komplain langsung ke WA-nya tapi cuma ceklis 1. Via goj*k udah direfund setelah aku komplain juga, tapi kan permasalahannya bukan soal refund!!!,” jelasnya.

"Masalahnya itu kayaknya kepalanya udah gak ada dan aku gatau udah kucerna apa gimana :)," tambah dia.

Setelah postingannya itu viral, Alya pun mengaku mendapatkan undangan bertemu secara langsung dengan owner pemilik franchise dan barista dari kedai kopi tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk itikad baik dan tanggung jawab dari kejadian tidak menyenangkan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
