5 Zodiak Jago Roasting, Gemini Paling Suhu!

DENGAN kemampuannya berpikir cepat, kepribadian witty, dan mampu membaca suasana atau kondisi dengan cepat, ada orang-orang di kehidupan nyata bisa dibilang jago alias andal dalam me-roasting atau meledek seseorang tanpa maksud merendahkan.

Secara astrologi, ada loh beberapa zodiak yang punya karakter dan bakat seperti ini. Dikutip dari Astrotalk, Minggu (15/10/2023) berikut lima zodiak yang jago roasting.

1. Gemini: Para Gemini adalah individu yang ahli dalam meroasting, dengan pikiran yang cerdas dan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga memudahkan dirinya dalam berbicara dalam sebuah obrolan yang santai dan menghibur.

2. Leo: Para pemilik zodiak satu ini punya bakat natural menjadi dramatis, tak heran dan jago dalam roasting. Ditambah lagi dengan kepercayaan diri tinggi yang para Leo miliki.