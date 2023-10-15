Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Jago Roasting, Gemini Paling Suhu!

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |20:00 WIB
5 Zodiak Jago Roasting, Gemini Paling Suhu!
Zodiak jago roasting, (Foto: Freepik)
A
A
A

DENGAN kemampuannya berpikir cepat, kepribadian witty, dan mampu membaca suasana atau kondisi dengan cepat, ada orang-orang di kehidupan nyata bisa dibilang jago alias andal dalam me-roasting atau meledek seseorang tanpa maksud merendahkan.

Secara astrologi, ada loh beberapa zodiak yang punya karakter dan bakat seperti ini. Dikutip dari Astrotalk, Minggu (15/10/2023) berikut lima zodiak yang jago roasting.

1. Gemini: Para Gemini adalah individu yang ahli dalam meroasting, dengan pikiran yang cerdas dan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga memudahkan dirinya dalam berbicara dalam sebuah obrolan yang santai dan menghibur.

 BACA JUGA:

2. Leo: Para pemilik zodiak satu ini punya bakat natural menjadi dramatis, tak heran dan jago dalam roasting. Ditambah lagi dengan kepercayaan diri tinggi yang para Leo miliki.

Halaman:
1 2
      
