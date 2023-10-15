Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Bowo Alpenlibe Makin Glow Up, Disebut Mirip Baskara Mahendra

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |22:05 WIB
Potret Bowo Alpenlibe Makin Glow Up, Disebut Mirip Baskara Mahendra
Potret Bowo semakin glow up. (Foto: Instagram)
A
A
A

BOWO Alpenlibe sudah lama tak terdengar kabarnya. Pria yang dulunya dikenal lewat aplikasi TikTok ini sekaranng sudah dewasa.

Konten yang dibuat pun lebih berbeda. Dia lebih aktif membagikan video yang dibuat bersama dengan sang pujaan hati dengan akun TikTok bernama @mr.bowooo.

Tak hanya kontennya yang berbeda, Bowo juga kini tampil dengan gaya yang cukup membuat orang pangling. Bagaimana tidak, dulu dia kerap tampil dengan gaya rambut polem dan kawat gigi, sekarang dia tampil dengan gaya rambut gondrong. Bowo makin terlihat dewasa dengan kumis tipisnya.

bowo

Penempilannya yang berbeda, baru-baru ini seorang warganet di media sosial X dengan nama akun @seterahdeh mengunggah tangkapan layar video Bowo yang menurutnya mirip dengan Baskara Mahendra.

Hal ini sontak menjadi viral dan jadi perbincangan warganet lainnya di kolom komentar. Ada yang membagikan balasan dengan foto perbandingan ketika Bowo pertama kali tenar dengan fotonya kini. Cuitan tersebut ternyata banyak ditanggapi dengan komentar berbunyi nostalgia para warganet.

“Yang goyang dua jari trus lagunya a a-a-a Aisyah jatuh cinta..,” tulis @dodond***.

Halaman:
1 2
      
