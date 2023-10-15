Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Maria Vania Mirror Selfie Pamer Tato, Netizen: Naganya Bikin Penasaran

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |09:10 WIB
Maria Vania Mirror Selfie Pamer Tato, Netizen: Naganya Bikin Penasaran
Maria Vania. (Foto: Instagram)
A
A
A

PRESENTER cantik Maria Vania memang dikenal memiliki body golas yang membuat banyak orang iri. Dia pun kerap berbagi tips olaharaga di media sosial miliknya.

Melalui postingannya di media sosial, dia sering tampil terbuka yang membuat banyak netizen tergoda. Seperti pada postingannya baru-baru ini, presenter sepak bola itu foto selfie di dalam kamar.

Dalam foto itu Maria Vania memakai crop tank top warna teracota dipadukan dengan legging mini warna hitam. Dia pun berfoto dengan wajah fierce.

Maria Vania

Vania terlihat memakai makeup natural dengan lipstik warna peach. Sementara rambut panjangnya terlihat berantakan dan model cepol. Vania pun memamerkan body goals nya. Terlihat perut rata dan tubuh ideal Vania.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/612/3022654/maria-vania-pakai-kimono-tampil-bak-boneka-netizen-next-maria-ozawa-GRZJzf8uOG.jpg
Maria Vania Pakai Kimono Tampil Bak Boneka, Netizen: Next Maria Ozawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018792/potret-maria-vania-jalan-cantik-di-zebra-cross-jepang-outfitnya-bikin-salfok-rSZk0gyZKx.jpg
Potret Maria Vania Jalan Cantik di Zebra Cross Jepang, Outfitnya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016468/potret-maria-vania-tampil-hot-dengan-yukata-gak-kalah-seksi-dari-maria-ozawa-zQ1YenQ9SM.jpg
Potret Maria Vania Tampil Hot dengan Yukata, Gak Kalah Seksi dari Maria Ozawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/612/2998180/potret-maria-maria-pakai-bikini-biru-di-ranjang-pose-nunggingnya-bikin-netizen-halu-toVHHYzpQd.jpg
Potret Maria Maria Pakai Bikini Biru di Ranjang, Pose Nunggingnya Bikin Netizen Halu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/612/2995672/potret-menggoda-maria-vania-nikmati-suasana-hujan-bikin-netizen-salfok-DH0HmT9B3v.jpg
Potret Menggoda Maria Vania Nikmati Suasana Hujan, Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2993197/potret-maria-vania-mirror-selfie-tampil-seksi-pamer-perut-rata-zDEvxTT7CC.jpg
Potret Maria Vania Mirror Selfie, Tampil Seksi Pamer Perut Rata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement