Maria Vania Mirror Selfie Pamer Tato, Netizen: Naganya Bikin Penasaran

PRESENTER cantik Maria Vania memang dikenal memiliki body golas yang membuat banyak orang iri. Dia pun kerap berbagi tips olaharaga di media sosial miliknya.

Melalui postingannya di media sosial, dia sering tampil terbuka yang membuat banyak netizen tergoda. Seperti pada postingannya baru-baru ini, presenter sepak bola itu foto selfie di dalam kamar.

Dalam foto itu Maria Vania memakai crop tank top warna teracota dipadukan dengan legging mini warna hitam. Dia pun berfoto dengan wajah fierce.

Vania terlihat memakai makeup natural dengan lipstik warna peach. Sementara rambut panjangnya terlihat berantakan dan model cepol. Vania pun memamerkan body goals nya. Terlihat perut rata dan tubuh ideal Vania.