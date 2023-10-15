Berpose Megang Alang-alang, Tante Ernie: Panas Dikit Ngomel Nyaman Dikit Sayang

TANTE pemersatu bangsa, Tante Ernie, memang sudah memposting foto-fotonya. Janda 3 anak itu memang sempat berhenti memposting kegiatannya di media sosial, lantaran masih belum bisa moveon dari perceraiannya.

Tante Ernie sendiri dikenal karena penampilannya yang kerap menunjukkan keseksiannya. Karena postingannya itu, dia mendapat julukan 'Tante Pemersatu Bangsa', lantaran Tante Ernie kerap membagikan penampilannya yang menggoda.

Seperti pada postingan terbarunya, Tante Ernie terlihat pose di alang-alang. Dia terlihat seksi memakai crop top merah maroon dengan belahan rendah sehingga membuatnya terlihat makin seksi. Tante Ernie memadukan crop topnya dnegan celana hitam.

Dalam fotonya ini, Wika berpose melihat ke bawah dengan gaya sambil memegang alang-alang. Sementara itu, tampilan rambutnya digerai dan terlihat terhempas angin.

Foto di bawah panas matahari, kulit mulus Tante Ernie makin terpancar. Banyak netizen yang menyebut penampilannya ini makin awet muda.

"Panas dikit ngomel, hujan dikit ngeluh, nyaman dikit sayang. Haissh.. emang begitu aku orangnya," tulis Tante Ernie sambil menggoda netizen.