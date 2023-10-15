Begini Tampilan Maternity Shoot Aurel Hermansyah yang Disebut Mirip Kekeyi

AUREL Hermansyah yang sedang mengandung anak kedua Atta Halilintar kembali menjadi perbincangan di internet. Anak dari pasangan Krisdayanti dan Anang Hermansyah ini menjadi perbincangan di media sosial karena foto kelahirannya saat dirinya sedang hamil 9 bulan.

Dalam video yang baru-baru ini diunggah di akun penggemar TikTok Aurel dan Atta @cygahhafamily, terlihat Aurel yang sedang hamil sedang melakukan maternity shoot penuh gaya dengan balutan gaun berwarna merah.

Aureli juga terlihat berfoto dengan latar belakang bunga mawar merah. Juga mahkota mawar merah untuk hiasan kepala yang mengelilingi syal dan wajah Aureli.

Seluruh busana dan latar pemotretan tampak menyatu sehingga fokus tertuju pada wajah cantik Aureli dan posenya sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. “Foto mamanur maternity,” tulis akun TikTok @cygahhafamily.

Sayangnya, netizen justru salah fokus pada penampilan Aureli saat pemotretan maternity. Pasalnya banyak yang menyebut ibunda Ameena, Nur Hata, mirip dengan Kekeyi. Riasan tebal di wajah Aureli, selain kostum dan pemotretannya, disebut-sebut membuatnya semakin mirip dengan selebriti tanah air bernama lengkap Rahmawati Kekeyi Putri itu.

Baca Selengkapnya: Potret Maternity Shoot Aurel Hermansyah yang Diolok Netizen Mirip Kekeyi

(Martin Bagya Kertiyasa)