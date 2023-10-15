Potret Gilang Gombloh, Komedian yang Dipaksa Keluar oleh Komentar Kejam Netizen

NAMA Gilang Gombloh memang tengah menjadi pebicaraan di internet. Pasalnya, komedian ini diduga korban komentar netizen yang memintanya dikeluarkan dari sebuah program televisi.

Akibatnya, televisi tempatnya bernaung pun mengumumkan berhentinya Gilang Gombloh dari program tersebut pada tanggal 3 September 2023 kemarin. Tidak pelak Gilang Gombloh pun menuai beragam komentar netizen dan juga talent program tersebut.

Ada yang menyampaikan keprihatinan dan dukungan kepada Gilang agar kelak dia dibukakan pintu rejeki yang baru. Sementara talent acara tersebut seperti Kiky Saputri dan Wendi Cagur turut bersedih atas pamitnya Gilang Gombloh.

Seperti apa sosok seorang Gilang Gombloh? Berikut adalah potret Gilang Gombloh yang dikutip dari akun Instagramnya @gomblohgo.

Lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) Jakarta ini merupakan seorang penyiar dan produser radio bernama Ruru Radio, sebuah radio kontemporer tanpa gelombang.