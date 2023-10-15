Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pesona Titi DJ dengan Makeup Cetar, So Pretty!

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |21:05 WIB
Pesona Titi DJ dengan Makeup Cetar, So Pretty!
Pesona Titi DJ dengan makeup cetar. (foto: Instagram/@ti2dj)
A
A
A

TITI DJ selalu maksimal dalam berpenampilan, apalagi ketika dia harus menghibur para penggemarnya. Bukan hanya urusan outfit, ibu empat anak itu maksimal pula dalam urusan makeup.

Dia pun sering kali tampil dengan makeup bolds yang memesona. Salah satunya ketika dia mengisi suatu acara di salah satu tempat.

“Se-LOVE itu sm my glam team and my team!,” tulis Titi DJ, dikutip dalam Instagram miliknya @ti2dj, Sabtu (14/10/2023).

Pada potret yang di unggah ke akun Instagramnya @ti2dj, terlihat makeup berfokus pada bagian bibir. Pasalnya, dia memilih warna merah dengan sentuhan glossy.

Titi DJ

Meski demikian, makeup itu tidak terlihat menor karena pada bagian lain masih dibuat natural seperti pada bagian pipi yang diberi perona warna peach. Sementara pada bagian mata nampak setuhan eyeshadow cokelat yang ditambah dengan pink.

Penampilannya kian sempurna dengan bulu mata palsu yang membuat matanya lebih hidup. Selain itu, terdapat pula sentuhan bronzer dan highliter pada beberapa bagian wajah membuatnya semakin menawan.

Halaman:
1 2
      
