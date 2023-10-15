Tak Hanya Cegah Kulit Terbakar karena Sinar Matahari, Ini 5 Manfaat Lain Sunscreen

SELAMA ini sebagian besar masyarakat awam, menganggap sunscreen sebagai produk perawatan yang hanya bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari, dengan sinar UVA mau pun UVB yang bisa merusak kulit.

Nah, masih banyak awam yang belum mengetahui fungsi dan manfaat dari sunscreen yang sesungguhnya. Padahal, skincare satu ini memiliki beberapa manfaat penting untuk kulit loh! Apa saja itu? Berikut enam di antaranya, dilansir dari laman resmi Loreal Paris dan Lifebuoy, Minggu, (15/10/2023)

1. Bantu cegah penuaan dini: Efek buruk dari paparan sinar matahari picu munculnya tanda-tanda penuaan dini. Misalnya, kulit kering, kasar, muncul bintik hitam, garis halus, bahkan kerutan pada wajah.

Sunscreen membantu memberikan perlindungan terhadap sinar UV yang dapat menyebabkan penggelapan warna kulit, munculnya noda hitam, penuaan dini, serta warna kulit tidak merata.

2. Cegah kanker kulit: Radiasi UVB dari paparan sinar matahari, memungkinkan seseorang mengalami sunburn, yang merupakan tanda kerusakan DNA pada sel kulit. Bila DNA mengalami kerusakan berisiko menyebabkan kanker kulit.

Nah, dengan pakai sunscreen bisa mencegah pengaruh buruk dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Dengan menggunakan sunscreen setiap hari, risiko terkena kanker kulit ini bisa diminimalisir.