HOME WOMEN HEALTH

Hobi Merokok sambil Ngopi? Waspada Risiko Pengentalan Darah!

Chindy Aprilia , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |20:00 WIB
Hobi Merokok sambil Ngopi? Waspada Risiko Pengentalan Darah!
Bahaya kebiasaan merokok sambil minum kopi, (Foto: Wirestock/Freepik)
A
A
A

MENYERUPUT secangkir kopi sambil merokok, merupakan kenikmatan duniawi, kebiasaan sehari-hari banyak orang yang mudah dijumpai di lingkungan sekitar kita.

Kopi dan sebatang rokok, dianggap para pecintanya sebagai perpaduan sempurna ketika sedang bersantai atau saat hangout berkumpul dengan orang-orang tersayang. Enak tapi bahaya, inilah istilah tepat untuk kebiasaan satu ini.

Dijelaskan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Prof Zubairi Djoerban kombinasi kopi dan rokok ini memiliki dampak tak main-main untuk kesehatan. Salah satunya,  yakni risiko terjadinya pengentalan darah.

“Pertama, kopi itu tidak menyebabkan pengentalan darah. Justru risiko pengentalan darah, stroke, serangan jantung, itu akan jadi menurun,” kata Prof Zubairi, dikutip dalam akun Twitter pribadinya, @ProfesorZubairi, Minggu (15/10/2023)

“Sedangkan merokok itu sebaliknya, memiliki risiko pengentalan darah karena rokok bisa mengubah permukaan trombosit darah dan merusak lapisan dinding pembuluh darah,” tegasnya lagi.

Terjadinya pengentalan darah ini berlanjut ke risiko yang menimbulkan komplikasi berbahaya seperti stroke mau pun saluran napas. Kondisi ini juga memungkinkan daya tahan di sekitar saluran napas akan menurun.

Halaman:
1 2
      
