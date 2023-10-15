Ganjar Pranowo Hobi Lari Pagi, Ini 5 Manfaatnya untuk Kesehatan

CALON Presiden Ganjar Pranowo dikenal dengan sosok aktif yang senang berolahraga, mulai dari lari hingga bersepeda. Lewat akun sosial media miliknya, pria berambut putih itu juga cukup sering mengunggah aktivitasnya ketika berolahraga.

Bagi Ganjar, olahraga sebaiknya dilakukan rutin dan akan mendatangkan kesehatan sebagai investasi masa depan yang paling berharga. Ganjar pun sering melakukan lari pagi membaur dengan masyarakat.

Contohnya, ketika itu ia lari pagi bersama komunitas pelari di area Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Ditemani oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, ia berlari sampai di kawasan Cibinong sekitar pukul 05.30 pagi, lalu berlari dari Jalan Tegar Beriman menuju Jalan Kolonel Edy Yoso Martadipura dan mengelilingi Stadion Pakansari.

"Ke mana pun kita berada, ternyata orang Indonesia suka berolahraga. Setidaknya saya senang sekali karena begitu banyak kelompok atau klub lari," ungkap Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mungkin merupakan satu-satunya Calon Presiden yang sehat, bugar dan aktif. Sehingga tidak perlu mengkhawatirkan masa depan Indonesia kelak jika ia menjadi Presiden karena masih berusia muda, sehat dan memiliki stamina yang baik.

Lari pagi seperti hobi Ganjar ini, memang merupakan salah satu aktivitas fisik atau olahraga ringan yang banyak digemari. Meski sederhana, manfaat lari pagi bagi kesehatan jelas tidak bisa dianggap remeh loh!

Berikut lima manfaat rutin berolahraga lari pagi untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, dihimpun dari berbagai sumber, Minggu (15/10/2023)

1. Menjaga kesehatan jantung: Lari diketahui menjadi salah satu olahraga yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Saat berlari, sirkulasi darah meningkat dan jantung memompa oksigen ke pembuluh darah ke seluruh tubuh.

Sirkulasi darah yang baik dapat membantu menjaga kesehatan fungsi kardiovaskular, menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL) yang pada akhirnya dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Manfaat yang bisa didapat secara optimal dengan rutin jogging selama total 150 menit per minggu dengan intensitas sedang atau 75 menit per minggu dengan intensitas kuat.

2. Tingkatkan kualitas tidur: Aktivitas fisik yang teratur, termasuk berlari, dapat membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Tidur yang baik sangat penting untuk pemulihan tubuh dan kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan.