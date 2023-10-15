Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Memasak dengan Air Fryer Bisa Sebabkan Kanker, Begini Penjelasan Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |21:00 WIB
Memasak dengan Air Fryer Bisa Sebabkan Kanker, Begini Penjelasan Dokter
Penggunaan air fryer bisa sebabkan kanker. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

METODE memasak dengan air fryer tengah digandrungi masyarakat. Mereka menganggap masak dengan air fryer lebih sehat karena tidak menggunakan minyak goreng.

Metode memasak ini banyak dilakukan tak hanya orang tua, tapi juga anak muda. Khususnya bagi mereka yang tengah menjalani program diet. Namun ternyata metode memasak dengan air fryer tidak selamanya bagus lho. Bahkan menurut ahli bisa menyebabkan kanker.

Hal itu disampaikan oleh Dokter Kecantikan dr. Findrilia Sanvira, M.Biomed (AMM) menjelaskan ada dua komponen karsinogenik atau zat yang berpotensi penyebab kanker, yang dihasilkan dari air fryer, yaitu acrylamide dan polycyclic aromatic hydrocarbon.

Air fyer sebabkan kanker

“acrylamic adalah bahan karsinogenik yang terbentuk pada makanan ketika diproses dengan suhu tinggi, seperti digoreng, dibakar atau dipanggang,” ujarnya seperti dikutip dari akun TikTok @dr.findriliasanvira, Senin (16/10/2023).

Dokter Findrilia mengakui memasak menggunakan air fryer membutuhkan minyak lebih sedikit sehingga membutuhkan waktu lebih lama di penggorengan, jadi acrylamide nya lebih banyak.

“akrilamik banyak ditemukan pada makanan yang mengandung pati seperti kentang, dan tepung-tepungnya,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
