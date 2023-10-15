Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hari Cuci Tangan Sedunia, Ahli Infeksi Ingatkan Pentingnya Pakai Sabun Khusus

Chindy Aprilia , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |10:19 WIB
Hari Cuci Tangan Sedunia, Ahli Infeksi Ingatkan Pentingnya Pakai Sabun Khusus
Mencuci tangan pakai sabun, (Foto: Freepik)
TEPAT hari ini, 15 Oktober diperingati sebagai Global Handwashing Day atau Hari Cuci Tangan Sedunia pada setiap tahunnya. Momentum peringatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia, betapa pentingnya menjaga kebersihan dasar dengan rajin mencuci tangan.

Sayangnya, tak dipungkiri memang pada kehidupan sehari-hari, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun terkadang masih sering kali terlupakan oleh masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang kadang juga mengabaikan atau menyepelekan kebiasaan mencuci tangan ini.

Pakar Penyakit Infeksi dan Tropis Anak, Prof. Dr. dr. Hingky Hindra Irawan Satari, Sp. A(K), mengingatkan kebiasaan cuci tangan ini perlu ditingkatkan kembali dengan beberapa media edukasi pada masyarakat.

“Jadi kalau misalnya cuci tangannya juga asal-asalan ya percuma, terlebih kalau aktivitasnya juga tinggi,” kata Prof Hingky, saat ditemui belum lama ini di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

“Makanya kalau diadakan acara seperti ini, untuk diingatkan kembali cuci tangannya bagaimana, pakai handrub bagaimana, pakai sabun bagaimana, jadi jangan bosan,” tambahnya.

      
