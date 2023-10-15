Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Cara Mudah Merawat Celana Jeans agar Awet, Cuci Manual dan Jangan Masukkan ke dalam Mesin

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |23:05 WIB
3 Cara Mudah Merawat Celana Jeans agar Awet, Cuci Manual dan Jangan Masukkan ke dalam Mesin
Tips merawat celana jeans. (Foto: Freepik)
A
A
A

CARA mudah merawat celana jeans perlu diketahui para pencinta celana ini. Tujuannya agar celana idaman Anda tetap awet dan tak mudah rusak.

Levi's Strauss Chip Bergh seorang CEO Levi’s, salah satu merek jeans ternama dunia baru-baru ini memaparkan langkah-langkah perawatan jeans yang tepat. Mulai dari mencuci hingga proses penyimpanannya.

Penasaran seperti apa? Dikutip dari Business Insiders, Senin (16/10/2023), berikut ini tips merawat celana jeans yang tepat menurut Levi Strauss.

1. Jangan masukkan ke dalam mesin cuci

“Jangan pernah memasukkan denimmu ke dalam mesin cuci. Jadi itulah yang saya lakukan. Saya tidak pernah memasukkan denim saya ke dalam mesin cuci,” ucap Bergh.

Bergh juga mengatakan bahwa menghindari mesin cuci lebih baik untuk umur panjang denim Anda dan lebih baik untuk lingkungan.

Halaman:
1 2
      
