IN2MF 2023 Siap Tampilkan Karya 174 Desainer, Dorong Modest Fashion Indonesia Mendunia

ACARA Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) akan hadir di Jakarta dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023. Gelaran puncak IN2MF akan mengangkat tema “Sustainable Modest Fashion Indonesia Melalui Wastra Indonesia” yang mendukung pengembangan ekonomi hijau pada sektor industri modest fashion.

Momentum puncak IN2MF 2023 akan dilaksanakan di Cendrawasih dan Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, mulai 25–29 Oktober 2023. Acara ini pun mengangkat kearifan lokal busana modest fashion yang menggunakan wastra dan kain lokal Indonesia.

“IN2MF mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dengan mengacu pada tren global. Pemakaian wastra Nusantara menjadi keunggulan produk modest fashion Indonesia,” tutur Ali Charisma selaku National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) saat acara Trunk Fashion di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

IN2MF 2023 juga bakal menghadirkan rangkaian kegiatan fashion show, pameran dagang berstandar internasional, talkshow, dan business matching.

Sejumlah jenama fashion Tanah Air juga turut melenggang dan memamerkan koleksi terbaik mereka di acara ini, seperti Hannie Hananto, Rosie Rahmadi, Malik Moestaram, kami., Jenna&Kaia, Hijab Chic, Wearing Klamby, Ayu Dyah Andari, Kursien Karzai, Dian Pelangi, ETU, ASK by Asky Febrianty, Itang Yunasz, Jeny Tjahyawati dan masih banyak lagi.

Gelaran acara ini pun memiliki sejumlah tujuan positif, termasuk membuat modest fashion Indonesia semakin mendunia. Ali pun berharap para karya jenama Tanah Air bisa semakin diapresiasi di kancah internasional.

“Kami berharap para desainer dan brand modest fashion di Indonesia istiqomah untuk terus berkreasi dan berinovasi menghasilkan karya-karya yang dapat diterima pasar global,” kata Ali.