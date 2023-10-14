Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kereta Suite Class Compartment KAI

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |20:56 WIB
Potret Kereta Suite Class Compartment KAI
Ilustrasi untuk kompartemen mewah yang ditawarkan oleh KAI (Foto: MPI)
A
A
A

POTRET kereta Suite Class Compartment KAI merupakan inovasi baru dalam dunia perkeretaapian di Indonesia. Kereta ini menyuguhkan pengalaman perjalanan eksklusif yang sangat menyenangkan.

 BACA JUGA:

Suite Class Compartment KAI diresmikan oleh KAI pada, Senin (10/10/23) di Stasiun Gambir. KAI menyediakan 16 ruangan pribadi dengan satu kursi di dalam gerbong kereta ini. Fasilitas lengkap dan mewah siap menemani penumpang sepanjang perjalanan.

Sebagai informasi, KAI menetapkan tarif promo rute Gambir-Surabaya Gubeng PP seharga Rp 1.950.000 saja. Promo ini berlangsung dari tanggal 10 Oktober - 31 Oktober 2023.

Berikut adalah potret kereta Suite Class Compartment KAI melansir Youtube Andriawan Pratikto, Sabtu (14/10/23):

1. Potret Eksterior Suite Class Compartment KAI

Bagian eksterior dari Suite Class Compartment KAI berwarna biru dengan kombinasi warna emas. Dapat terlihat pula jendela kaca berwarna hitam dari setiap bagian kursi penumpang. Gerbong ini dahulu merupakan eks Argo Lawu yang sudah dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai Jakarta.

2. Desain Lorong yang Sangat Mewah

 

Penumpang akan disambut oleh prami kereta Suite Class Compartment KAI ketika memasuki gerbong. Terlihat desain interior mewah berwarna coklat keemasan menghiasi setiap sisi kereta.

Prami dan Prama akan dengan sigap menunjukkan tempat duduk eksklusif para penumpang dengan sangat ramah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398//lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179351//kai-BtYh_large.jpg
Evakuasi KA Purwojaya Rampung, KAI Pastikan Jalur Sudah Aman Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179326//kai-yuzL_large.jpg
KA Purwojaya Anjlok, KAI Pastikan Seluruh Penumpang Selamat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179268//kereta-4aZU_large.jpg
Kereta Purwojaya Anjlok, Jalur ke Stasiun Kedunggedeh Dilewati Satu Jalur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179258//viral-iUna_large.jpg
Kesaksian Warga saat Detik-Detik Kereta Purwojaya Anjlok: Terdengar Suara Gemuruh Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179241//viral-TLBt_large.jpg
Roda Kereta Purwojaya Lepas dari Rangkaian saat Anjlok, Ini Penampakannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement