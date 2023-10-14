Potret Kereta Suite Class Compartment KAI

POTRET kereta Suite Class Compartment KAI merupakan inovasi baru dalam dunia perkeretaapian di Indonesia. Kereta ini menyuguhkan pengalaman perjalanan eksklusif yang sangat menyenangkan.

Suite Class Compartment KAI diresmikan oleh KAI pada, Senin (10/10/23) di Stasiun Gambir. KAI menyediakan 16 ruangan pribadi dengan satu kursi di dalam gerbong kereta ini. Fasilitas lengkap dan mewah siap menemani penumpang sepanjang perjalanan.

Sebagai informasi, KAI menetapkan tarif promo rute Gambir-Surabaya Gubeng PP seharga Rp 1.950.000 saja. Promo ini berlangsung dari tanggal 10 Oktober - 31 Oktober 2023.

Berikut adalah potret kereta Suite Class Compartment KAI melansir Youtube Andriawan Pratikto, Sabtu (14/10/23):

1. Potret Eksterior Suite Class Compartment KAI

Bagian eksterior dari Suite Class Compartment KAI berwarna biru dengan kombinasi warna emas. Dapat terlihat pula jendela kaca berwarna hitam dari setiap bagian kursi penumpang. Gerbong ini dahulu merupakan eks Argo Lawu yang sudah dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai Jakarta.

2. Desain Lorong yang Sangat Mewah

Penumpang akan disambut oleh prami kereta Suite Class Compartment KAI ketika memasuki gerbong. Terlihat desain interior mewah berwarna coklat keemasan menghiasi setiap sisi kereta.

Prami dan Prama akan dengan sigap menunjukkan tempat duduk eksklusif para penumpang dengan sangat ramah.