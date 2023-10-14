Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Serunya Akhir Pekan di Pos Bloc Jakarta, Ada Live Mural hingga Penampilan Para Musisi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |20:55 WIB
Serunya Akhir Pekan di Pos Bloc Jakarta, Ada Live Mural hingga Penampilan Para Musisi
Pos Bloc Indonesia gelar event Spektakel untuk para seniman. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)
A
A
A

AKHIR pekan jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk menghabiskan waktu berkumpul bersama keluarga, sahabat, hingga pasangan.

Memasuki akhir pekan, kamu sudah punya rencana kemana nih? Kalau belum ada rencana, bisa banget datang ke Pos Bloc Jakarta. Minggu ini, Pos Bloc Jakarta menggelar acara bertajuk Spektakel. Acara tersebut merupakan perayaan anniversary ke-2.

Banyak keseruan yang bisa pengunjung nikmati di acara tersebut, mulai dari pameran lokakarya, workshop, gravity art, live mural, hingga penampilan dari musisi Indonesia.

Dari pantauan MNC Portal, pada Sabtu sore ini sudah terlihat banyak anak muda yang berdatangan ke Pos Bloc. Mereka tak sabar untuk melihat pameran kesenian dan juga artis papan atas. Sebab malam ini akan disuguhkan penampilan dari Idgitaf dan Adhitia Sofyan.

Pos Bloc Jakarta gelar event Spektakel

Halaman:
1 2
      
