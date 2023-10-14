Seniman Muda Indonesia Pamerkan Live Mural di Pos Bloc Spektakel

Pos Bloc Indonesia gelar event Spektakel untuk para seniman. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)

POS Bloc kerap berkolaboratif dengan insan kreatif seperti seniman dan musisi untuk menghadirkan karya menarik. Memasuki tahun kedua, Pos Bloc menggelar acara bertajuk Spektakel. Acara tersebut digelar sebagai wujud rasa terima kasih atas kolaborasi yang pernah terjadi di Pos Bloc Jakarta.

"Mereka berasal dari komunitas ataupun insan kreatif baik seniman atau performers yang pernah kolaborasi dengan Pos Bloc Jakarta," ujar Head of Marketing Pos Bloc Jakarta, Army Sanjaya, Sabtu (14/10/2023).

Acar Spektakel sendiri menghadirkan banyak keseruan, mulai dari lokakarya, workshop, gravity art, penampilan dari musisi Indonesia, hingga live mural.

Okezone berkesempatan untuk berbincang dengan beberapa seniman yang terlibat dalam acara Spektakel ini. Salah satunya adalah Servis Tembok yang terdiri dari dua seniman bernama Raz Palevi Anwar dan Arvin Witana.

Arvin mengatakan dirinya terlibat di acara ini karena diajak langsung oleh pihak Pos Bloc. Dia membuat karya dengan mengangkat tema anniversary Pos Bloc Jakarta.

"Kita bikin yang Pos Bloc banget, kayak orang lagi minum, ada game skate, ada gedung Pos Bloc, jadi lebih ke Pos Bloc dan anniversary nya," ujar Raz Palevi.

Untuk inspirasinya sendiri, mahasiswa Institut Kesenian Jakarta itu mengaku banyak dapatkan dari internet, kemudian diaplikasikan dalam gambar mural.

"Tadi mulai (live mural) jam 12. Kita targetnya malam ini selesai," ucapnya.

Tak hanya Servis Tembok, ada juga seniman dengan nama Duabelasdualima yang ikut terlibat di acara Pos Bloc Spektakel. Duabelasdualima sendiri mengusung tema full color pada karyanya.