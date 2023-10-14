Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Seniman Muda Indonesia Pamerkan Live Mural di Pos Bloc Spektakel

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |20:45 WIB
Seniman Muda Indonesia Pamerkan Live Mural di Pos Bloc Spektakel
Pos Bloc Indonesia gelar event Spektakel untuk para seniman. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)
A
A
A

POS Bloc kerap berkolaboratif dengan insan kreatif seperti seniman dan musisi untuk menghadirkan karya menarik. Memasuki tahun kedua, Pos Bloc menggelar acara bertajuk Spektakel. Acara tersebut digelar sebagai wujud rasa terima kasih atas kolaborasi yang pernah terjadi di Pos Bloc Jakarta.

"Mereka berasal dari komunitas ataupun insan kreatif baik seniman atau performers yang pernah kolaborasi dengan Pos Bloc Jakarta," ujar Head of Marketing Pos Bloc Jakarta, Army Sanjaya, Sabtu (14/10/2023).

Acar Spektakel sendiri menghadirkan banyak keseruan, mulai dari lokakarya, workshop, gravity art, penampilan dari musisi Indonesia, hingga live mural.

Okezone berkesempatan untuk berbincang dengan beberapa seniman yang terlibat dalam acara Spektakel ini. Salah satunya adalah Servis Tembok yang terdiri dari dua seniman bernama Raz Palevi Anwar dan Arvin Witana.

Seniman di Pos Bloc

Arvin mengatakan dirinya terlibat di acara ini karena diajak langsung oleh pihak Pos Bloc. Dia membuat karya dengan mengangkat tema anniversary Pos Bloc Jakarta.

"Kita bikin yang Pos Bloc banget, kayak orang lagi minum, ada game skate, ada gedung Pos Bloc, jadi lebih ke Pos Bloc dan anniversary nya," ujar Raz Palevi.

Untuk inspirasinya sendiri, mahasiswa Institut Kesenian Jakarta itu mengaku banyak dapatkan dari internet, kemudian diaplikasikan dalam gambar mural.

"Tadi mulai (live mural) jam 12. Kita targetnya malam ini selesai," ucapnya.

Tak hanya Servis Tembok, ada juga seniman dengan nama Duabelasdualima yang ikut terlibat di acara Pos Bloc Spektakel. Duabelasdualima sendiri mengusung tema full color pada karyanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/612/2901367/serunya-akhir-pekan-di-pos-bloc-jakarta-ada-live-mural-hingga-penampilan-para-musisi-fum2VgqzmY.jpeg
Serunya Akhir Pekan di Pos Bloc Jakarta, Ada Live Mural hingga Penampilan Para Musisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/612/2901328/rayakan-hut-ke-2-pos-bloc-gelar-event-spektakel-jadi-ajang-apresiasi-untuk-para-seniman-WYGixNwyal.jpg
Rayakan HUT ke-2 Pos Bloc Gelar Event Spektakel, Jadi Ajang Apresiasi untuk Para Seniman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/194/2836425/seniman-muda-wajib-baca-begini-tips-agar-karya-dilirik-industri-f1x4R1LfpK.jpg
Seniman Muda Wajib Baca, Begini Tips agar Karya Dilirik Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/194/2820280/keren-ilustrasi-seniman-indonesia-ini-muncul-di-produk-fashion-internasional-auXK5R97ZY.jpg
Keren! Ilustrasi Seniman Indonesia Ini Muncul di Produk Fashion Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/15/612/2277897/seniman-ini-ciptakan-karya-seni-dari-ranting-hingga-kelopak-bunga-tYsyAGwZOD.jpg
Seniman Ini Ciptakan Karya Seni dari Ranting hingga Kelopak Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/07/612/2273796/unik-seniman-ini-menggambar-pakai-mesin-tik-eLuS3Ezkuv.jpg
Unik, Seniman Ini Menggambar Pakai Mesin Tik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement