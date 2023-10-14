4 Fakta Menarik Kisah Cinta Ganjar Pranowo, Pernah Ditolak 3 Perempuan

KISAH cinta Ganjar Pranowo calon presiden 2024 menarik untuk diulas. Meski begitu, perjalanan Ganjar menuju kebahagiaan cinta tak selalu mulus. Seperti pasangan-pasangan yang berada di masyarakat, selalu akan ada kisah yang bisa diceritakan.

Lantas bagaimana kisah cinta Ganjar Pranowo? Berikut fakta-fakta menariknya

1. Pengalaman Pahit dari Ditolak Tiga Perempuan hingga Diterima yang Cocok Dengannya

Kisah cinta awal Ganjar Pranowo dapat dianggap sebagai pengalaman yang cukup pahit. Pasalnya, pada masa kuliahnya, dia mengalami penolakan tiga kali ketika mencoba mendekati tiga wanita yang menjadi pujaan hatinya. Pengalaman ini dibagikan oleh Ganjar melalui saluran YouTube The Hermansyah A6.

Menurut Ganjar, penampilannya pada masa itu mungkin menjadi alasan mengapa tiga wanita tersebut menolaknya. Saat masih muda, Ganjar Pranowo memiliki gaya rambut gondrong dan sering mengenakan pakaian yang sederhana, seperti jeans yang sudah lama dipakai dan kemeja flanel.

Setelah tiga kali mengalami penolakan dari wanita-wanita tersebut, akhirnya Ganjar menemukan pasangan hidupnya saat sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kisah dimulai ketika Ganjar dan Siti Atikoh sering bertemu selama KKN, dan dari pertemuan-pertemuan itu, mereka merasa cocok satu sama lain.

Hubungan mereka semakin dekat dan akhirnya mereka secara resmi menjalin hubungan percintaan. Yang menarik adalah bahwa baik Ganjar maupun Siti Atikoh sama-sama belum pernah memiliki pengalaman berpacaran sebelumnya.

2. Menggunakan Surat untuk Mendekati Perempuan, sebagai Salah Satu Modus

Pada masa itu, ketika teknologi belum terlalu maju, Ganjar Pranowo masih menggunakan surat sebagai cara untuk mendekati wanita yang menarik hatinya. Lebih dari itu, dia menjalankan berbagai strategi untuk mendekati wanita yang menjadi pujian hatinya.

"Dahulu, saya sering menggunakan metode seperti meminjam buku, belajar bersama, atau bertemu di perpustakaan. Itu mungkin terkesan klasik, namun itulah pengalaman yang saya alami, dan metode-metode seperti itu tidak selalu berhasil," ujar Ganjar.

3. Lika Liku Persaingan dengan Laki-Laki Lain yang Menyukai Siti Atikoh

Kisah cinta Ganjar Pranowo tidak selalu berjalan dengan lancar, terutama ketika ia harus menghadapi persaingan dengan pria lain yang lebih teratur darinya. Pada suatu waktu, seorang mahasiswa pria yang terikat oleh perjanjian dinas mencoba mendekati Siti Atikoh.

Ganjar dengan lapang dada memutuskan untuk membiarkan Siti Atikoh menemani pria tersebut, sementara dia sendiri menunggu dengan hati yang terbuka. Namun, meskipun Ganjar tidak memiliki sifat romantis yang khas, Siti Atikoh tetap memilih untuk berada di sisinya.