Arti Kata Tantrum Dalam Bahasa Gaul

ARTI kata tantrum dalam bahasa gaul sedang viral di media sosial TikTok. Kata ini sering anak muda gunakan namun dengan makna yang berbeda dari penggunaan konvensional.

BACA JUGA:

Melansir berbagai sumber, Sabtu (14/10/23), arti kata tantrum dalam bahasa gaul serupa dengan pengertian dalam bahasa Indonesia. Tantrum adalah meluapkan emosi secara berlebihan. Biasanya terjadi pada anak-anak yang masih berusia di bawah usia lima tahun karena masih belum mampu menjelaskan perasaan dan keinginannya.

Tantrum merupakan hal wajar yang terjadi pada anak-anak karena merupakan bagian dari tumbuh kembang anak. Dengan cara ini sang anak berusaha mengungkapkan apa yang diinginkan.

Orangtua memiliki peran penting dalam membantu anak dalam berperilaku dan menyikapi sikap tantrumnya dengan benar.

Dalam konteks bahasa gaul, kata tantrum sering digunakan untuk menggambarkan perilaku dramatis atau berlebihan. Kata ini tidak hanya digunakan untuk menunjukkan perilaku anak-anak yang sulit dimengerti.

Namun warganet kerap menggunakan kata tantrum untuk menunjukkan seseorang dalam konteks lebih luas. Penggunaan kata tantrum untuk menggambarkan perilaku seseorang yang terlalu berlebihan dalam menunjukkan ekspresi emosi seperti marah, menangis, kecewa, dan frustasi yang berlebihan.