Marchella FP Kenalkan Karakter TABI, Virtual Influencer untuk Obati Kesedihan

MARCHELLA FP siap kembali luncurkan karya baru bertajuk TABI. Dia merupakan tokoh perempuan cantik berambut pendek yang melakukan perjalanan hingga berhasil sembuhkan luka.

Melalui karakter TABI, Marchella ingin pembacanya juga bisa menyembuhkan luka-luka mereka.

Tidak hanya sampai di buku saja, Marchella FP juga menghadirkan TABI sebagai virtual influencer.

Nantinya, TABI hadir menghibur masyarakat melalui akun TikTok @tabi.tabinda. TABI akan membagikan kisah perjalanannya dalam menyembuhkan luka di hidupnya.

“TABI akan hidup dan akan berinteraksi dengan para pembaca,” ucap Marchella saat konferensi pers peluncuran buku TABI di Ashta District 8 Mall, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Nah kalau sekarang tentang perjalanan TABI ke Jepang. Bagaimana cerita dia melawan kesedihan, bagaimana cara dia ngisi hari patah hati yang berat banget, gimana dia tetap berkarya walaupun keadaan tidak baik-baik saja,” ujarnya.