Kenapa Gilang Gombloh Keluar dari Program TV Komedi

Ilustrasi untuk Gilang Gombloh yang berpisah dari program TV komedi (Foto: IG Gilang)

KENAPA Gilang Gombloh keluar dari program TV komedi belakangan terus menjadi pembahasan hangat di antara netizen. Karena banyak yang menilai sosok Gilang pada acara tersebut tetap memberikan kontribusi besar.

BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/10/2023), pihak televisi yang menaungi acara komedi tersebut telah mengumumkan berhentinya Gilang secara resmi pada 3 Oktober 2023 lalu.

Alhasil kepergian Gilang pun membuat talent-talent lain pun ikut merasakan sedih dan kehilangan.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti kenapa Gilang Gombloh keluar dari program TV komedi. Namun, banyak netizen yang berasumsi jika keluarnya komedian berusia 36 tahun tersebut karena ulah para haters yang terus mengkritik Gilang tidak lucu.

Hal tersebut diketahui dari komentar-komentar netizen dalam unggahan perpisahan Gilang Gombloh di akun Instagramnya @gomblohgo pada 4 Oktober 2023 lalu.

“Nih yang dulu pada bilang ‘gilang out’ gimana liat sekarang mas gilang out beneran? Puas?? Parah lu pada..” tulis akun @dita***

“Semangat bang gil, yang bilang lu ga lucu mungkin selera humor anak smp, aku ikutan sedih tau kabar ini” tulis akun @aditya***