Rayakan HUT ke-2 Pos Bloc Gelar Event Spektakel, Jadi Ajang Apresiasi untuk Para Seniman

Pos Bloc Indonesia gelar event Spektakel untuk para seniman. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)

POS Bloc Jakarta baru saja merayakan anniversary yang ke-2 tahun. Momentum tersebut dimanfaatkan Pos Bloc Jakarta untuk menggelar event bertajuk Spektakel yang berlangsung mulai 10-15 Oktober 2023.

Head of Marketing Pos Bloc Jakarta, Army Sanjaya mengatakan Spektakel ini merupakan sebuah acara sebagai wujud rasa terima kasih Pos Bloc Jakarta kepada para komunitas dan insan kreatif yang sudah berkolaborasi selama ini.

"Kami mau ucapin terima kasih kepada kolaborator selama dua tahun ini sehingga Pos Bloc Jakarta bisa tetap sustain dan menjadi wadah untuk insan kreatif," ujar Army kepada MNC Portal, Sabtu (14/10/2023).

Army menambahkan di acara tersebut pihaknya menghadirkan banyak keseruan mulai dari lokakarya, workshop, live mural, live gravity, pameran fotografi, hingga penampilan dari para musisi Tanah Air.

"Sebagai wujud kolaborasi yang bersinergi, kita berikan guide line ke teman-teman seniman untuk mengaplikasikan tema Spektakel ini ke dalam karya mereka," tuturnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, suasana Pos Bloc sore hari sangat ramai. Banyak anak muda yang hadir untuk melihat berbagai pameran seni yang dihadirkan oleh Pos Bloc Jakarta.