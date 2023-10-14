Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rayakan HUT ke-2 Pos Bloc Gelar Event Spektakel, Jadi Ajang Apresiasi untuk Para Seniman

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |19:20 WIB
Rayakan HUT ke-2 Pos Bloc Gelar Event Spektakel, Jadi Ajang Apresiasi untuk Para Seniman
Pos Bloc Indonesia gelar event Spektakel untuk para seniman. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)
A
A
A

POS Bloc Jakarta baru saja merayakan anniversary yang ke-2 tahun. Momentum tersebut dimanfaatkan Pos Bloc Jakarta untuk menggelar event bertajuk Spektakel yang berlangsung mulai 10-15 Oktober 2023.

Head of Marketing Pos Bloc Jakarta, Army Sanjaya mengatakan Spektakel ini merupakan sebuah acara sebagai wujud rasa terima kasih Pos Bloc Jakarta kepada para komunitas dan insan kreatif yang sudah berkolaborasi selama ini.

"Kami mau ucapin terima kasih kepada kolaborator selama dua tahun ini sehingga Pos Bloc Jakarta bisa tetap sustain dan menjadi wadah untuk insan kreatif," ujar Army kepada MNC Portal, Sabtu (14/10/2023).

Pos Bloc Jakarta gelar event Spektakel

Army menambahkan di acara tersebut pihaknya menghadirkan banyak keseruan mulai dari lokakarya, workshop, live mural, live gravity, pameran fotografi, hingga penampilan dari para musisi Tanah Air.

"Sebagai wujud kolaborasi yang bersinergi, kita berikan guide line ke teman-teman seniman untuk mengaplikasikan tema Spektakel ini ke dalam karya mereka," tuturnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, suasana Pos Bloc sore hari sangat ramai. Banyak anak muda yang hadir untuk melihat berbagai pameran seni yang dihadirkan oleh Pos Bloc Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/612/2901367/serunya-akhir-pekan-di-pos-bloc-jakarta-ada-live-mural-hingga-penampilan-para-musisi-fum2VgqzmY.jpeg
Serunya Akhir Pekan di Pos Bloc Jakarta, Ada Live Mural hingga Penampilan Para Musisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/612/2901363/seniman-muda-indonesia-pamerkan-live-mural-di-pos-bloc-spektakel-2JXyT3cZPd.jpeg
Seniman Muda Indonesia Pamerkan Live Mural di Pos Bloc Spektakel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/194/2836425/seniman-muda-wajib-baca-begini-tips-agar-karya-dilirik-industri-f1x4R1LfpK.jpg
Seniman Muda Wajib Baca, Begini Tips agar Karya Dilirik Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/194/2820280/keren-ilustrasi-seniman-indonesia-ini-muncul-di-produk-fashion-internasional-auXK5R97ZY.jpg
Keren! Ilustrasi Seniman Indonesia Ini Muncul di Produk Fashion Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/15/612/2277897/seniman-ini-ciptakan-karya-seni-dari-ranting-hingga-kelopak-bunga-tYsyAGwZOD.jpg
Seniman Ini Ciptakan Karya Seni dari Ranting hingga Kelopak Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/07/612/2273796/unik-seniman-ini-menggambar-pakai-mesin-tik-eLuS3Ezkuv.jpg
Unik, Seniman Ini Menggambar Pakai Mesin Tik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement