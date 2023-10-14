Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Erick Thohir Ajak BUMN Peduli Isu Kesehatan Mental, Ini Alasannya

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |16:05 WIB
Erick Thohir Ajak BUMN Peduli Isu Kesehatan Mental, Ini Alasannya
Erick Thohir jelaskan pentingnya kesehatan mental. (Foto: MPI/ Dimas Andhika Fikri)
KESEHATAN mental menjadi salah satu isu penting di tengah masyarakat Indonesia. Sebagian besar di antaranya bahkan dihadapi oleh generasi muda seperti gen z dan milenial.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada 2018, setidaknya satu dari 16 orang berusia 15 ke atas terdiagnosa mengalami depresi. Jumlah kasus bunuh diri pada 2022 pun dilaporkan meningkat hingga 826 kasus, dibandingkan tahun sebelumnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dengan Menjadi Manusia dan Santosha menggelar event bertajuk '1.000 Manusia Berbicara'. Event ini diselenggarakan sekaligus untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober 2023.

Program 1.000 Manusia Berbicara dihadiri oleh 600 peserta secara luring dan 700 peserta secara daring. Peserta berkesempatan melakukan konsuling dengan psikolog profesional di bilik-bilik yang telah disediakan.

Pentingnya menjaga kesehatan mental

Selain itu, terdapat bebrapa aktivitas menarik seperti talkshow inspiratif, sesi meditasi, hingga sound healing.

"1.000 Manusia Berbicara merupakan rangkaian acara yang diadakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu kesehatan mental," ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat 13 Oktober 2023.

Lebih lanjut Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, selama ini di tubuh BUMN sendiri belum memiliki program khusus untuk memfasilitasi para karyawan yang mungkin tengah berjuang dengan kesehatan mentalnya.

Melalui program 1.000 Manusia Berbicara, dia berharap dapat menjadi ‘gerbang pembuka’ bagi setiap perusahaan BUMN untuk meningkatkan awareness terhadap isu tersebut.

