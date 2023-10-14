Marchella FP Bantu Sembuhkan Luka Patah Hati Perempuan lewat Karya Terbarunya

PATAH hati memang sangat tidak mengenakan. Apalagi ketika itu menimpa perempuan, rasa sakit yang lama akan sulit disembuhkan.

Untuk itu, Marchella FP hadir membantu sembuhkan luka patah hati para perempuan melalui karya terbarunya yang berjudul Tabi. Buku ini merupakan novel grafis pertamanya.

Melalui buku ini, Marchella menciptakan sosok TABI, potret perempuan-perempuan Indonesia yang terbiasa untuk menyimpan lukanya. Namun, pada akhirnya dia menceritakan satu demi satu kisahnya lewat perjalanan ke Jepang.

“Tabi adalah perempuan Indonesia yang mungkin banyak dari kita tidak pandai menyembuhkan lukanya dan lebih banyak menyimpan ‘Yaudahlah memang tanggung jawab gue di dunia untuk memenuhi kewajiban’ dan pada akhirnya berserah ‘Yaudahlah takdir gua begini, enggak ada yang gua kejar’,” ucap Marchella dalam konferensi pers di Astha District 8 Mall, Jakarta, Jumat (14/10/2023).

Buku ini akan membawa pembaca melihat perjalanan tentang patah hati TABI, baik itu tentang luka masa kecilnya atau kisah cinta tiga kali yang dialami dalam hidupnya.

Selain itu, melalui buku TABI, Marchella pun mengajak pembacanya untuk menyembuhkan luka bersama-sama. Sebab, ketika luka tersebut tidak disembuhkan, maka dia akan terus ada di sekeliling kita.

“Katanya manusia akan menemukan luka yang sama berulang jika dia tidak menyembuhkan lukanya. Jadi misalnya, ada luka sama bapak, maka orang itu akan menemukan orang yang mirip sifatnya dengan bapaknya di sekitarnya. Jadi luka lama yang berulang," tutur Marchella.

“TABI ini memberikan potret atau contoh kalau dengan proses dia menyembuhkan lukanya, ternyata jadi proses dia menemukan dirinya,” ujarnya.