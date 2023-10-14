Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Jago Belanja Hemat, Idaman!

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |23:00 WIB
4 Zodiak Jago Belanja Hemat, Idaman!
Zodiak jago belanja hemat, (Foto: Freepik)
A
A
A

TIDAK semua orang suka menghabiskan uangnya dengan begitu mudah, salah satunya dengan cara belanja yang tak terkontrol.

Dalam berbelanja, memang butuh skill khusus tertentu. Salah satu contohnya, bisa hemat dan cermat ketika membeli barang-barang yang diperlukan. Sehingga semua kebutuhan tetap bisa terpenuhi, tapi tak bikin kantung jebol.

Jika dilihat secara astrologi, dari karakter yang dimiliki zodiak, ada empat zodiak yang jago belanja hemat. Intip paparannya di bawah ini, seperti dilansir dari Bustle, Sabtu (13/10/2023)

1. Taurus: Para Taurus adalah pribadi yang pelit dan hemat, hanya akan berbelanja uang tersebut dengan hal-hal kebutuhan yang penting. Selain itu, pemilik zodiak ini juga teliti, akan melihat negative dan positif sebelum berinvestasi pada sesuatu.

 BACA JUGA:

2. Virgo: Secara alami, dikatakan bahwa orang-orang Virgo memiliki jiwa hemat dalam hal keuangan, cenderung khawatir bila menyangkut uang. Ketika belanja, semua sudah disusun dalam daftar, agar tak boros.

Halaman:
1 2
      
